Maça damga vuran pozisyon!
Karabükspor - Fenerbahçe maçının 82. dakikasında ev sahibi Karabükspor hakem Bülent Yıldırım'a Kjaer'in elle oynama pozisyonunda penaltı itirazlarında bulundu.
Uzun süre gol sesinin çıkmadığı ve karşılıklı ataklarla iki tarafa da gidip gelen maçta, sarı-lacivertliler Van Persie'nin tek golüyle galip gelmeyi başardı.
Hakem Bülent Yıldırım'ın yönettiği karşılaşmanın 82. dakikasında Fenerbahçe ceza alanında yaşanan karambol maça damgasını vurdu. Karabükspor'un serbest vuruşta Kjaer'e çarpıp dışarı çıkan topta Karabükspor cephesi, Danimarkalı savunmacının elle oynadığı gerekçesiyle penaltı itirazı yaptı. Pozisyonu ceza yayı üzerinden takip eden hakem Yıldırım bu pozisyonda aut kararı vermesi ev sahibi takımın tepkisini çekti.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:32
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
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