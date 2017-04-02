''Kazanmak güzel''

Atiker Konyaspor'la oynanan maçta sakatlığı nedeniyle oynayamayan F.Bahçe'nin Danimarkalı stoperi Kjaer de tekrar ilk 11'deki yerine döndü. 90 dakika forma giyen Kjaer, "Zor da olsa kazanmak güzeldi. Güçlü bir takım ile karşılaştık ve güzel bir sonuç aldık. Birçok pozisyon verdik ve futbol şansı bizden yanaydı. Sonuçta 3 puan almamız bizim adımıza güzel oldu" diye konuştu.