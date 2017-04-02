''Kazanmak güzel''
Atiker Konyaspor'la oynanan maçta sakatlığı nedeniyle oynayamayan F.Bahçe'nin Danimarkalı stoperi Kjaer de tekrar ilk 11'deki yerine döndü. 90 dakika forma giyen Kjaer, "Zor da olsa kazanmak güzeldi. Güçlü bir takım ile karşılaştık ve güzel bir sonuç aldık. Birçok pozisyon verdik ve futbol şansı bizden yanaydı. Sonuçta 3 puan almamız bizim adımıza güzel oldu" diye konuştu.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:17
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
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