İyi olan bizdik
F.Bahçe orta sahasının önemli ismi Josef de Souza, Karabükspor galibiyetine ilişkin, "Biz bana göre daha iyi olan taraftık. Hak ettiğimiz bir sonuç oldu, iyi bir skorla ayrılıyoruz" dedi. Josef, kaleci Fabiano için ise "Sahada olmayı hak ediyor. Önünde olan başka arkadaşı varsa da saygı duyar. Fırsat ona geldi, elinen geleni yapıyor" dedi.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:35
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
İyi olan bizdik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.