 İyi olan bizdik – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    İyi olan bizdik

    İyi olan bizdik
    F.Bahçe orta sahasının önemli ismi Josef de Souza, Karabükspor galibiyetine ilişkin, "Biz bana göre daha iyi olan taraftık. Hak ettiğimiz bir sonuç oldu, iyi bir skorla ayrılıyoruz" dedi. Josef, kaleci Fabiano için ise "Sahada olmayı hak ediyor. Önünde olan başka arkadaşı varsa da saygı duyar. Fırsat ona geldi, elinen geleni yapıyor" dedi.
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:35
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