''Hiç konuşmadım''
F.Bahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım, hem mücadeleyi hem de transferini yorumladı. Hasan Ali "Zor bir mücadeleydi. Bizden önce burada rakiplerimiz puan kaybetti" dedi. Hasan Ali, transfer haberleri ile ilgili de şunları söyledi: Ben bugüne kadar hiç kimseye röportaj vermedim geleceğim hakkımda. Takımın başarısına ve performansıma odaklanmış durumdayım. Zamanı geldiğinde bir açıklama yaparım."
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:18
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
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