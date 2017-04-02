 ''Hiç konuşmadım'' – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    ''Hiç konuşmadım''

    ''Hiç konuşmadım''
    F.Bahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım, hem mücadeleyi hem de transferini yorumladı. Hasan Ali "Zor bir mücadeleydi. Bizden önce burada rakiplerimiz puan kaybetti" dedi. Hasan Ali, transfer haberleri ile ilgili de şunları söyledi: Ben bugüne kadar hiç kimseye röportaj vermedim geleceğim hakkımda. Takımın başarısına ve performansıma odaklanmış durumdayım. Zamanı geldiğinde bir açıklama yaparım."
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:18
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