''Fener’i seviyorum''
Karabükspor-F.Bahçe maçının en iyilerinden olan sarı lacivertlilerin kalecisi Fabiano, forma giydiği için mutlu olduğunu söyledi.
Fabiano, "Elimden geleni yapıyorum, ne varsa vermeye çalışıyorum bu kulüp için. Ben Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Çok mutluyum burada olduğum için. Sadece bana bağlı değil burada kalmak. Kulüpteki yetkililere bağlı. Ben her zaman en iyisini yapmaya çalıştım" dedi.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:17
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
''Fener’i seviyorum'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.