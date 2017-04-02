 ''Fener’i seviyorum'' – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    ''Fener’i seviyorum''

    ''Fener’i seviyorum''

    Karabükspor-F.Bahçe maçının en iyilerinden olan sarı lacivertlilerin kalecisi , forma giydiği için mutlu olduğunu söyledi.

    , "Elimden geleni yapıyorum, ne varsa vermeye çalışıyorum bu kulüp için. Ben Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Çok mutluyum burada olduğum için. Sadece bana bağlı değil burada kalmak. Kulüpteki yetkililere bağlı. Ben her zaman en iyisini yapmaya çalıştım" dedi.
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:17
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