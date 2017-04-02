Fenerbahçe’den 24 yıl sonra bir ilk!
Karabükspor’u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon dış sahada, Kadıköy’den daha fazla puan topladı. Sarı-lacivertlier, en son 1992-1993 sezonunda deplasmanda daha fazla puan toplamıştı.
18 takımlı sezonda ilk kez
Fenerbahçe, 1992-1993 sezonunda sahasında oynadığı karşılaşmalarda 24 puan kazanırken, deplasman maçlarında ise hanesine 34 puan yazdırmıştı. Ancak o sezonda ligde 16 takım vardı. Sarı-lacivertliler, 18 takımla mücadele edilen Süper Lig'de ilk kez deplasman maçlarında daha fazla puan toplamış oldu.
Fenerbahçe'nin son 24 sezondaki iç saha ve deplasman performansı
Sezon İç sahada puanı deplasman puanı
2016-2017 23 24
2015-2016 45 29
2014-2015 42 32
2013-2014 45 29
2012-2013 38 23
2011-2012 45 23
2010-2011 45 37
2009-2010 41 33
2008-2009 39 22
2007-2008 44 29
2006-2007 38 32
2005-2006 43 38
2004-2005 48 32
2003-2004 39 37
2002-2003 35 16
2001-2002 46 29
2000-2001 51 25
1999-2000 31 30
1998-1999 44 28
1997-1998 41 30
1996-1997 44 29
1995-1996 43 41
1994-1995 42 25
1993-1994 39 30
1992-1993 24 34
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:50
- Yeni hedef: 5 fark
Toplam 4
Yorum
Siyah-Beyaz1903 maci izlemedigin belli cünkü m. kalkavan daha cok basaksehire calisti, arti akhisar bu konuda ve her konuda oldugu gibi sadece geseye calisiyor gs'nin ikincilik sansini yükseltmesi icin basaksehiri yendiler.
- Test sonuçları felaket!
Toplam 7
Yorum
gs-43 yemişim terimi her sayfaya aynı yorumu bırakmışsın yeni nesil seni haberin yok takımı iflasa sürüklediğinden terimin 75 milyonu taktı
- Van Persie demiri büktü
Toplam 5
Yorum
Robin van persie 10 Van perisi sayesinde 3 puanı aldık türkiyenin en iyi forveti robin van persie 10 numaranın halini veriyor van persie seni çoooook seviyorumm
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