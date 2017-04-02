Fenerbahçe’den 24 yıl sonra bir ilk!

Karabükspor’u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon dış sahada, Kadıköy’den daha fazla puan topladı. Sarı-lacivertlier, en son 1992-1993 sezonunda deplasmanda daha fazla puan toplamıştı.

Robin van Persie'nin golüyle Karabükspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, bu sezon dış sahadaki 7 galibiyetine imza attı. Aldığı 3 puanla bu sezonki deplasman puanını 24'e çıkaran sarı-lacivertli takım, sahasında topladığı puanı da geçti. Kadıköy'de oynanan karşılaşmalarda 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgiyle 23 puan elde eden Fenerbahçe, deplasman maçlarında ise 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 24 puan topladı. Fenerbahçe, bu performansıyla 24 yıl sonra bir ilk yaşadı ve dış sahada, evindeki maçlardan daha fazla puan topladı.



18 takımlı sezonda ilk kez

Fenerbahçe, 1992-1993 sezonunda sahasında oynadığı karşılaşmalarda 24 puan kazanırken, deplasman maçlarında ise hanesine 34 puan yazdırmıştı. Ancak o sezonda ligde 16 takım vardı. Sarı-lacivertliler, 18 takımla mücadele edilen Süper Lig'de ilk kez deplasman maçlarında daha fazla puan toplamış oldu.



Fenerbahçe'nin son 24 sezondaki iç saha ve deplasman performansı

Sezon İç sahada puanı deplasman puanı

2016-2017 23 24

2015-2016 45 29

2014-2015 42 32

2013-2014 45 29

2012-2013 38 23

2011-2012 45 23

2010-2011 45 37

2009-2010 41 33

2008-2009 39 22

2007-2008 44 29

2006-2007 38 32

2005-2006 43 38

2004-2005 48 32

2003-2004 39 37

2002-2003 35 16

2001-2002 46 29

2000-2001 51 25

1999-2000 31 30

1998-1999 44 28

1997-1998 41 30

1996-1997 44 29

1995-1996 43 41

1994-1995 42 25

1993-1994 39 30

1992-1993 24 34