 Fenerbahçe’den 24 yıl sonra bir ilk! – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    Fenerbahçe’den 24 yıl sonra bir ilk!

    Fenerbahçe’den 24 yıl sonra bir ilk!

    Karabükspor’u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon dış sahada, Kadıköy’den daha fazla puan topladı. Sarı-lacivertlier, en son 1992-1993 sezonunda deplasmanda daha fazla puan toplamıştı.

    Robin van Persie'nin golüyle Karabükspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, bu sezon dış sahadaki 7 galibiyetine imza attı. Aldığı 3 puanla bu sezonki deplasman puanını 24'e çıkaran sarı-lacivertli takım, sahasında topladığı puanı da geçti. Kadıköy'de oynanan karşılaşmalarda 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgiyle 23 puan elde eden Fenerbahçe, deplasman maçlarında ise 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 24 puan topladı. Fenerbahçe, bu performansıyla 24 yıl sonra bir ilk yaşadı ve dış sahada, evindeki maçlardan daha fazla puan topladı.

    18 takımlı sezonda ilk kez
    Fenerbahçe, 1992-1993 sezonunda sahasında oynadığı karşılaşmalarda 24 puan kazanırken, deplasman maçlarında ise hanesine 34 puan yazdırmıştı. Ancak o sezonda ligde 16 takım vardı. Sarı-lacivertliler, 18 takımla mücadele edilen Süper Lig'de ilk kez deplasman maçlarında daha fazla puan toplamış oldu.

    Fenerbahçe'nin son 24 sezondaki iç saha ve deplasman performansı
    Sezon İç sahada puanı deplasman puanı
    2016-2017 23 24
    2015-2016 45 29
    2014-2015 42 32
    2013-2014 45 29
    2012-2013 38 23
    2011-2012 45 23
    2010-2011 45 37
    2009-2010 41 33
    2008-2009 39 22
    2007-2008 44 29
    2006-2007 38 32
    2005-2006 43 38
    2004-2005 48 32
    2003-2004 39 37
    2002-2003 35 16
    2001-2002 46 29
    2000-2001 51 25
    1999-2000 31 30
    1998-1999 44 28
    1997-1998 41 30
    1996-1997 44 29
    1995-1996 43 41
    1994-1995 42 25
    1993-1994 39 30
    1992-1993 24 34
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:50
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