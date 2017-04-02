 Beşiktaş’a asla gitmem – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    ’a asla gitmem

    Beşiktaş’a asla gitmem

    Lens: Bir Türk kulübü için F.Bahçe’den asla ayrılmam. Kendimi F.Bahçe’ye ait hissediyorum, bu kulübü çok seviyorum.

    F.Bahçeli Lens, 'a gitmeyeceğini söyledi. Hollanda basınına konuşan Lens, "Asla bir Türk kulübü için F.Bahçe'den ayrılmam. Ben böyle bir şeyi 'ye, taraftarlara ve kendime yapamam. Kendimi F.Bahçe'ye ait hissediyorum, bu kulübü çok seviyorum. F.Bahçe çok büyük bir kulüp ve orada olduğum için mutluyum" dedi. Hollandalı futbolcu, "Babamın ölmesinin üzerinden 24 saat geçmişti. Karşı takım benim için bir pankartla sahaya çıkmıştı. Türk basını da tüm hafta boyunca bana saygı gösterdi. Bu önemli" diye konuştu.

    LENS, 21 GÜN SONRA
    Babasının cenazesine katıldığı için Atiker Konyaspor maçında oynayamayan Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu , formasına kavuştu. Ligde 10 Mart'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından sonra babasının cenaze töreni için Surinam'a giden Lens, 21 gün sonra Kardemir Karabükspor maçıyla sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı.
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:58
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