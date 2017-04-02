Beşiktaş’a asla gitmem
Lens: Bir Türk kulübü için F.Bahçe’den asla ayrılmam. Kendimi F.Bahçe’ye ait hissediyorum, bu kulübü çok seviyorum.
F.Bahçeli Lens, Beşiktaş'a gitmeyeceğini söyledi. Hollanda basınına konuşan Lens, "Asla bir Türk kulübü için F.Bahçe'den ayrılmam. Ben böyle bir şeyi Fenerbahçe'ye, taraftarlara ve kendime yapamam. Kendimi F.Bahçe'ye ait hissediyorum, bu kulübü çok seviyorum. F.Bahçe çok büyük bir kulüp ve orada olduğum için mutluyum" dedi. Hollandalı futbolcu, "Babamın ölmesinin üzerinden 24 saat geçmişti. Karşı takım benim için bir pankartla sahaya çıkmıştı. Türk basını da tüm hafta boyunca bana saygı gösterdi. Bu önemli" diye konuştu.
LENS, 21 GÜN SONRA
Babasının cenazesine katıldığı için Atiker Konyaspor maçında oynayamayan Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, formasına kavuştu. Ligde 10 Mart'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından sonra babasının cenaze töreni için Surinam'a giden Lens, 21 gün sonra Kardemir Karabükspor maçıyla sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı.
LENS, 21 GÜN SONRA
Babasının cenazesine katıldığı için Atiker Konyaspor maçında oynayamayan Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, formasına kavuştu. Ligde 10 Mart'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından sonra babasının cenaze töreni için Surinam'a giden Lens, 21 gün sonra Kardemir Karabükspor maçıyla sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
Beşiktaş’a asla gitmem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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