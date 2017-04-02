Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama
Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, kulübün resmi internet sitesinden flaş bir açıklama yayınladı.
Fenerbahce.org'dan yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Bugün tarihli Sözcü ve AMK Gazetelerinde yer alan, "Yıldırım Bırakıyor'' ve "Önceliğim Kızım Bırakacağım'' başlıklı haberler tamamen yalandır.
Kulübümüzün Mart ayı dergisinde yer alan yazımda kulübümüz ve gelecek ilgili düşüncelerimi açıkça belirttim. Bunun dışında konuyla ilgili, haberi yapanlar dahil hiçbir basın mensubu ve hiç kimseyle konuşmadım. Ayrıca, haber içeriğinde yer alan sponsorlukla ilgili de hiç kimseyle konuşmadım. Bahse konu gazeteler, söz konusu yalan haberlerle kime ve neye hizmet etmektedir?
Söz konusu haberler yalandır, kamuoyuna duyurulur.
Aziz YILDIRIM
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:45
- Yeni hedef: 5 fark
Toplam 4
Yorum
Siyah-Beyaz1903 maci izlemedigin belli cünkü m. kalkavan daha cok basaksehire calisti, arti akhisar bu konuda ve her konuda oldugu gibi sadece geseye calisiyor gs'nin ikincilik sansini yükseltmesi icin basaksehiri yendiler.
- Test sonuçları felaket!
Toplam 7
Yorum
gs-43 yemişim terimi her sayfaya aynı yorumu bırakmışsın yeni nesil seni haberin yok takımı iflasa sürüklediğinden terimin 75 milyonu taktı
- Van Persie demiri büktü
Toplam 5
Yorum
Robin van persie 10 Van perisi sayesinde 3 puanı aldık türkiyenin en iyi forveti robin van persie 10 numaranın halini veriyor van persie seni çoooook seviyorumm
Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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