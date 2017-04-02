 Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama

    Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama

    Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, kulübün resmi internet sitesinden flaş bir açıklama yayınladı.

    Yıldırım, Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla görevi bırakacağı iddialarını yalanladı.

    Fenerbahce.org'dan yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    Bugün tarihli Sözcü ve AMK Gazetelerinde yer alan, "Yıldırım Bırakıyor'' ve "Önceliğim Kızım Bırakacağım'' başlıklı haberler tamamen yalandır.

    Kulübümüzün Mart ayı dergisinde yer alan yazımda kulübümüz ve gelecek ilgili düşüncelerimi açıkça belirttim. Bunun dışında konuyla ilgili, haberi yapanlar dahil hiçbir basın mensubu ve hiç kimseyle konuşmadım. Ayrıca, haber içeriğinde yer alan sponsorlukla ilgili de hiç kimseyle konuşmadım. Bahse konu gazeteler, söz konusu yalan haberlerle kime ve neye hizmet etmektedir?

    Söz konusu haberler yalandır, kamuoyuna duyurulur.

    Aziz YILDIRIM
    Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:45
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