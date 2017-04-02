6 oyuncu kart sınırında

F.Bahçe'de, Karabük maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırındaydı, bu sayı dün akşam 6'ya yükseldi.

Sarı-lacivertlilerde Volkan Şen, Mehmet Topal, Miroslav Stoch (kadroda yok) ve Ozan Tufan; dün akşamki maçta sarı kart görmeleri durumunda Akhisar maçında cezalı duruma düşecekti. Bu oyuncular kart görmeden maçı tamamlarken; dün akşam sarı kart gören Simon Kjaer ve Van der Wiel ise ceza sınırındaki oyunculara katıldı.