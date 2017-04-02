6 oyuncu kart sınırında
F.Bahçe'de, Karabük maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırındaydı, bu sayı dün akşam 6'ya yükseldi.
Sarı-lacivertlilerde Volkan Şen, Mehmet Topal, Miroslav Stoch (kadroda yok) ve Ozan Tufan; dün akşamki maçta sarı kart görmeleri durumunda Akhisar maçında cezalı duruma düşecekti. Bu oyuncular kart görmeden maçı tamamlarken; dün akşam sarı kart gören Simon Kjaer ve Van der Wiel ise ceza sınırındaki oyunculara katıldı.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
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