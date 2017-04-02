 6 oyuncu kart sınırında – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    6 oyuncu kart sınırında

    6 oyuncu kart sınırında

    F.Bahçe'de, Karabük maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırındaydı, bu sayı dün akşam 6'ya yükseldi.

    Sarı-lacivertlilerde Volkan Şen, Mehmet Topal, Miroslav Stoch (kadroda yok) ve Ozan Tufan; dün akşamki maçta sarı kart görmeleri durumunda Akhisar maçında cezalı duruma düşecekti. Bu oyuncular kart görmeden maçı tamamlarken; dün akşam sarı kart gören Simon Kjaer ve Van der Wiel ise ceza sınırındaki oyunculara katıldı.
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:47
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