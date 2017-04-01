 Volkan 40 yaşına kadar oynayacak – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Volkan 40 yaşına kadar oynayacak

    Volkan 40 yaşına kadar oynayacak
    'in menajeri Erdinç Şehit, F.Bahçe ile sezon sonunda kontratı biten tecrübeli file bekçisinin 40 yaşına kadar futbol oynamak istediğini söyledi. Radyospor'a konuşan Şehit, "Volkan'ın F.Bahçe dışında başka bir kulüpte oynaması söz konusu değildir. 'nin oyuncusudur ve hiçbir problem de yok. Hedefi 40 yaşına kadar oynamak" açıklamasını yaptı.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:50
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