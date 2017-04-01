Volkan 40 yaşına kadar oynayacak
Volkan Demirel'in menajeri Erdinç Şehit, F.Bahçe ile sezon sonunda kontratı biten tecrübeli file bekçisinin 40 yaşına kadar futbol oynamak istediğini söyledi. Radyospor'a konuşan Şehit, "Volkan'ın F.Bahçe dışında başka bir kulüpte oynaması söz konusu değildir. Fenerbahçe'nin oyuncusudur ve hiçbir problem de yok. Hedefi 40 yaşına kadar oynamak" açıklamasını yaptı.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
Volkan 40 yaşına kadar oynayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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