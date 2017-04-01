Top çalma sihirbazları
Karabük'un iki orta saha oyuncusu Poko ve Ceyhun Gülselam en çok top çalan isimler arasında yer aldı. Poko toplamda 63 kez, Ceyhun 60 kez ayak koyma sonucu top kazanmayı başardı. Bu alanda ilk sırada F.Bahçeli Josef var (72).
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 2
Yorum
Halis Beşiktaş devri diyen arkadaş Feyyaz-Oktay-Tümer-Sergen gibi futbolarını aldık beşiktaş Fenerbahçeyle transfer yarışına giremez
- Yanal'a açık çek
Toplam 1
Yorum
valla ilk defa fotomaçı ayakta alkışlıyorum. kim bu haberin başlığını attıysa kreatif olmuş. gerçekten tebrik ederim akıl dolu haber başlığı
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Toplam 1
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gomez iyi bide satılmış biletleri al dua etki hepsini almadık
Top çalma sihirbazları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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