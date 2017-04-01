 Top çalma sihirbazları – Fotomaç – 01 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Top çalma sihirbazları

    Top çalma sihirbazları
    Karabük'un iki orta saha oyuncusu ve en çok top çalan isimler arasında yer aldı. Poko toplamda 63 kez, Ceyhun 60 kez ayak koyma sonucu top kazanmayı başardı. Bu alanda ilk sırada F.Bahçeli Josef var (72).
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Top çalma sihirbazları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.