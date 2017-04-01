“Takımın bana ihtiyacı var”
Advocaat’ın “Çok seyahat ettin ve yoruldun. İstersen Karabük’e gelme” teklifi yaptığı Lens, “Takımın bana ihtiyacı var” deyip kafileye dahil oldu.
Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat'ın, takım Karabük'e hareket etmeden önce Lens'i odasına çağırıp, "Babanın cenaze töreni için uzun yolculuklar yaptın. Sonrasında milli maç trafiği başladı. Yorgunsundur. İstersen bizimle Karabük'e gelmeyebilirsin" teklifi yaptığı ortaya çıktı. Ancak Hollandalı yıldız ismin bunu kesinlikle istemediği öğrenildi.
BENİ İLK ONBİRE YAZ
Lens'in, "Asla böyle bir şeyi kabul edemem. Yorgunum, bu doğru... Ancak takımımı yalnız bırakamam. Son maçta ben oynamadım ve kaybettik; yine böyle olsun istemiyorum. Size çok teşekkür ederim ama arkadaşlarımla birlikte olacağım" yanıtı verdiği belirtildi. Başarılı futbolcunun, "Yeterli görüyorsan beni ilk 11'e yaz" diye de hocasından istekte bulunduğu kaydedildi.
Emre BOL
BENİ İLK ONBİRE YAZ
Lens'in, "Asla böyle bir şeyi kabul edemem. Yorgunum, bu doğru... Ancak takımımı yalnız bırakamam. Son maçta ben oynamadım ve kaybettik; yine böyle olsun istemiyorum. Size çok teşekkür ederim ama arkadaşlarımla birlikte olacağım" yanıtı verdiği belirtildi. Başarılı futbolcunun, "Yeterli görüyorsan beni ilk 11'e yaz" diye de hocasından istekte bulunduğu kaydedildi.
Emre BOL
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:37
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Jeremain Lens’e Orman baskısı
Toplam 2
Yorum
Halis Beşiktaş devri diyen arkadaş Feyyaz-Oktay-Tümer-Sergen gibi futbolarını aldık beşiktaş Fenerbahçeyle transfer yarışına giremez
- Yanal'a açık çek
Toplam 1
Yorum
valla ilk defa fotomaçı ayakta alkışlıyorum. kim bu haberin başlığını attıysa kreatif olmuş. gerçekten tebrik ederim akıl dolu haber başlığı
- M. Aulas: Türkler’in ‘Süratine’ yetişemedik
Toplam 1
Yorum
gomez iyi bide satılmış biletleri al dua etki hepsini almadık
“Takımın bana ihtiyacı var” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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