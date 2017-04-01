 “Takımın bana ihtiyacı var” – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    “Takımın bana ihtiyacı var”

    “Takımın bana ihtiyacı var”

    Advocaat’ın “Çok seyahat ettin ve yoruldun. İstersen Karabük’e gelme” teklifi yaptığı , “Takımın bana ihtiyacı var” deyip kafileye dahil oldu.

    'de teknik direktör Dick Advocaat'ın, takım Karabük'e hareket etmeden önce Lens'i odasına çağırıp, "Babanın cenaze töreni için uzun yolculuklar yaptın. Sonrasında milli maç trafiği başladı. Yorgunsundur. İstersen bizimle Karabük'e gelmeyebilirsin" teklifi yaptığı ortaya çıktı. Ancak Hollandalı yıldız ismin bunu kesinlikle istemediği öğrenildi.

    BENİ İLK ONBİRE YAZ
    'in, "Asla böyle bir şeyi kabul edemem. Yorgunum, bu doğru... Ancak takımımı yalnız bırakamam. Son maçta ben oynamadım ve kaybettik; yine böyle olsun istemiyorum. Size çok teşekkür ederim ama arkadaşlarımla birlikte olacağım" yanıtı verdiği belirtildi. Başarılı futbolcunun, "Yeterli görüyorsan beni ilk 11'e yaz" diye de hocasından istekte bulunduğu kaydedildi.



    Emre BOL
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:37
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