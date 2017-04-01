Suskun Persie gol sözü verdi

Fernandao sakat, Sow da formsuz olduğu için bugün 11'de başlaması beklenen Van Persie, ligde 9 maçtır gol atamıyor. Son olarak 11. haftadaki G.Saray derbisinde skora etki eden Hollandalı, sonrasında forma giydiği 9 maçta fileleri sarsamadı. Karabük'e karşı sezonun ilk yarısındaki 5-0'lık mücadelede 2 gol kaydeden RvP, takım arkadaşlarına bugün de gol atma sözü verdi.