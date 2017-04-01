Suskun Persie gol sözü verdi
Fernandao sakat, Sow da formsuz olduğu için bugün 11'de başlaması beklenen Van Persie, ligde 9 maçtır gol atamıyor. Son olarak 11. haftadaki G.Saray derbisinde skora etki eden Hollandalı, sonrasında forma giydiği 9 maçta fileleri sarsamadı. Karabük'e karşı sezonun ilk yarısındaki 5-0'lık mücadelede 2 gol kaydeden RvP, takım arkadaşlarına bugün de gol atma sözü verdi.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
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