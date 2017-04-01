 Suskun Persie gol sözü verdi – Fotomaç – 01 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Suskun Persie gol sözü verdi

    Suskun Persie gol sözü verdi
    Fernandao sakat, Sow da formsuz olduğu için bugün 11'de başlaması beklenen Van Persie, ligde 9 maçtır gol atamıyor. Son olarak 11. haftadaki G.Saray derbisinde skora etki eden Hollandalı, sonrasında forma giydiği 9 maçta fileleri sarsamadı. Karabük'e karşı sezonun ilk yarısındaki 5-0'lık mücadelede 2 gol kaydeden RvP, takım arkadaşlarına bugün de gol atma sözü verdi.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Suskun Persie gol sözü verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.