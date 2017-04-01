 Şimdi de Klopp – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Şimdi de Klopp

    Şimdi de Klopp
    'in şansı açıldı... Danimarkalı oyuncuya bu kez de Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool talip oldu. Ada ekibinin scout ekibinden Ron Yeats'ın, Romanya-Danimarka maçında izlediği 28 yaşındaki stoper için Klopp'a olumlu rapor verdiği kaydedildi. Kjaer'i İnter, Chelsea, Arsenal ve Marsilya da yakından takip ediyor.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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