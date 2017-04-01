Şimdi de Klopp
Simon Kjaer'in şansı açıldı... Danimarkalı oyuncuya bu kez de Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool talip oldu. Ada ekibinin scout ekibinden Ron Yeats'ın, Romanya-Danimarka maçında izlediği 28 yaşındaki stoper için Klopp'a olumlu rapor verdiği kaydedildi. Kjaer'i İnter, Chelsea, Arsenal ve Marsilya da yakından takip ediyor.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Jeremain Lens’e Orman baskısı
Toplam 2
Yorum
Halis Beşiktaş devri diyen arkadaş Feyyaz-Oktay-Tümer-Sergen gibi futbolarını aldık beşiktaş Fenerbahçeyle transfer yarışına giremez
- Yanal'a açık çek
Toplam 1
Yorum
valla ilk defa fotomaçı ayakta alkışlıyorum. kim bu haberin başlığını attıysa kreatif olmuş. gerçekten tebrik ederim akıl dolu haber başlığı
- M. Aulas: Türkler’in ‘Süratine’ yetişemedik
Toplam 1
Yorum
gomez iyi bide satılmış biletleri al dua etki hepsini almadık
Şimdi de Klopp haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.