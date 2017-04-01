Seleznov’a dikkat

Mario Been, Karabükspor hakkında rapor hazırladı. Advocaat, talebelerini Ukraynalılar için uyardı: Bliznichenko ve Seleznov’a adım attırmayın.

Teknik direktör Dick Advocaat, zorlu mücadele öncesi oyuncularını rakibin önemli silahları hakkında uyardı. Advocaat, Hollanda'ya giderken yardımcısı Mario Been'e Karabük hakkında rapor hazırlamasını söylemişti. Been de dönüşünde bunu hocaya teslim etti. Buna göre Karadeniz ekibinde iki Ukraynalı futbolcuya dikkat edilmesini istedi. Advocaat da son çalışmalarda kanat oyuncusu Bliznichenko ve forvet Seleznov konusunda talebelerini uyardı.



Devre arasında transfer edilen bu iki isimle birlikte rakibin çok daha dirençli hale geldiğini anlatan hoca, özellikle Kjaer'in Seleznov'u bire bir marke etmesini istedi. Ligde ara dönemde transfer edilenler arasında en golcü isilerden biri olan Seleznov, 9 maçta 4 gol atarken; bunları Galatasaray, Beşiktaş, G.Birliği ve Başakşehir'e karşı kaydetti.



FENER'E DE ATACAĞIM

Evgen Seleznov'dan F.Bahçe maçı öncesi iddialı açıklamalar geldi. 31 yaşındaki golcü, "Lider Beşiktaş'a gol attım, kazandık. G.Saray'a attım. Kazandık. Sıra F.Bahçe'de... F.Bahçe'ye de gol atacağım ve kazanacağız" iddiasında bulundu.