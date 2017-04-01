 Robin van Persie ilk kez 11'de – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Robin ilk kez 11'de

    Robin van Persie ilk kez 11'de

    Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldız oyuncusu Robin , ligin ikinci yarısında ilk kez 11'de maça çıktı. Tecrübeli golcü son olarak ilk yarıda oynanan Beşiktaş maçında ilk 11'de forma giymişti.

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Karabükspor deplasmanında boy gösteren Fenerbahçe'de Robin sürprizi yaşanıyor. Atiker Konyaspor mücadelesinde Fernandao'nun kolunun kırılmasının ardından Robin van Persie ile Moussa Sow arasında seçim yapan Teknik Direktör Dick Advocaat, tercihini Hollandalı oyuncudan yana kullandı. Spor Toto Süper Lig'in 2. yarısında oynanan lig maçlarında bu futbolcuyu ilk 11'de sahaya sürmeyen Advocaat, Karabükspor karşısında gol silahı olarak Van Persie'yi kullandı. Son haftalarda form düşüklüğü yaşayan Moussa Sow ise mücadeleye yedek olarak başladı.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:53
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