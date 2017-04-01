Robin van Persie ilk kez 11'de
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldız oyuncusu Robin van Persie, ligin ikinci yarısında ilk kez 11'de maça çıktı. Tecrübeli golcü son olarak ilk yarıda oynanan Beşiktaş maçında ilk 11'de forma giymişti.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:53
- Nasri’nin rotası İstanbul
Toplam 8
Yorum
besıktas sevılla indirim ister cımmbom para veriri ey allahım efsane transferr
- İki yıldız için beş yolcu
Toplam 15
Yorum
kendi gidişini hazırlıyorsun Tudor. CAROL GS YIN EN İYİLERİNDEN BİRİ. KESİNLİKLE SATILMAMALIDIR. TUDOR HOCA SEN ORADA NECİ OLUYORSUN DA CAROL UN SATILMASINA ONAY VERİYORSUN.
- Dursun Özbek takımı yalnız bırakmadı
Toplam 2
Yorum
Caner Dinler DURSUN Başkan : Yaşlı Yabancı oyuncuları gönderip, Takımı Genç Türk oyuncularla Takviye edemezsen seni kimse kurtaramaz..
Robin van Persie ilk kez 11'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.