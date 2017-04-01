Ozan’ın son hali şaşırtıyor
F.Bahçe'de kiloları olduğu için eleştirilen Ozan Tufan, son paylaştığı fotoğrafla gündem oldu.
Milli maçlar için verilen arada rejim programı uygulayan genç futbolcunun verdiği kilolar dikkat çekti. Ozan'ın iki haftada 5 kilo verdiği belirtildi. Fenerbahçe teknik heyeti, genç futbolcuyu kilo vermesi için uyarmış ve özel program hazırlamıştı.
ALAVES TAKİPTE
La Liga ekiplerinden Alaves'in, Ozan Tufan'ı bir yıllığına kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi. Nenda Krsticic'ten beklediğini alamayan İspanyol temsilcisinin, lig bitiminde Ozan için Fenerbahçe yönetimi ile masaya oturmaya hazırlandığı bildirildi. Advocaat'ın yönetime, pişmesi için Ozan'ı Avrupa'da bir takıma kiralık verme tavsiyesinde bulunduğu iddia edilmişti.
ALAVES TAKİPTE
La Liga ekiplerinden Alaves'in, Ozan Tufan'ı bir yıllığına kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi. Nenda Krsticic'ten beklediğini alamayan İspanyol temsilcisinin, lig bitiminde Ozan için Fenerbahçe yönetimi ile masaya oturmaya hazırlandığı bildirildi. Advocaat'ın yönetime, pişmesi için Ozan'ı Avrupa'da bir takıma kiralık verme tavsiyesinde bulunduğu iddia edilmişti.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Jeremain Lens’e Orman baskısı
Toplam 2
Yorum
Halis Beşiktaş devri diyen arkadaş Feyyaz-Oktay-Tümer-Sergen gibi futbolarını aldık beşiktaş Fenerbahçeyle transfer yarışına giremez
- Yanal'a açık çek
Toplam 1
Yorum
valla ilk defa fotomaçı ayakta alkışlıyorum. kim bu haberin başlığını attıysa kreatif olmuş. gerçekten tebrik ederim akıl dolu haber başlığı
- M. Aulas: Türkler’in ‘Süratine’ yetişemedik
Toplam 1
Yorum
gomez iyi bide satılmış biletleri al dua etki hepsini almadık
Ozan’ın son hali şaşırtıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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