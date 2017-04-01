 Ozan’ın son hali şaşırtıyor – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Ozan’ın son hali şaşırtıyor

    Ozan’ın son hali şaşırtıyor

    F.Bahçe'de kiloları olduğu için eleştirilen , son paylaştığı fotoğrafla gündem oldu.

    Milli maçlar için verilen arada rejim programı uygulayan genç futbolcunun verdiği kilolar dikkat çekti. Ozan'ın iki haftada 5 kilo verdiği belirtildi. Fenerbahçe teknik heyeti, genç futbolcuyu kilo vermesi için uyarmış ve özel program hazırlamıştı.



    ALAVES TAKİPTE
    ekiplerinden 'in, 'ı bir yıllığına kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi. Nenda Krsticic'ten beklediğini alamayan İspanyol temsilcisinin, lig bitiminde Ozan için Fenerbahçe yönetimi ile masaya oturmaya hazırlandığı bildirildi. Advocaat'ın yönetime, pişmesi için Ozan'ı Avrupa'da bir takıma kiralık verme tavsiyesinde bulunduğu iddia edilmişti.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:55
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