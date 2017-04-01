Maça damga vuran pozisyon!
Karabükspor - Fenerbahçe maçının 82. dakikasında ev sahibi Karabükspor hakem Bülent Yıldırım'a Kjaer'in elle oynama pozisyonunda penaltı itirazlarında bulundu.
Uzun süre gol sesinin çıkmadığı ve karşılıklı ataklarla iki tarafa da gidip gelen maçta, sarı-lacivertliler Van Persie'nin tek golüyle galip gelmeyi başardı.
Hakem Bülent Yıldırım'ın yönettiği karşılaşmanın 82. dakikasında Fenerbahçe ceza alanında yaşanan karambol maça damgasını vurdu. Karabükspor'un serbest vuruşta Kjaer'e çarpıp dışarı çıkan topta Karabükspor cephesi, Danimarkalı savunmacının elle oynadığı gerekçesiyle penaltı itirazı yaptı. Pozisyonu ceza yayı üzerinden takip eden hakem Yıldırım bu pozisyonda aut kararı vermesi ev sahibi takımın tepkisini çekti.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:11
- "Şampiyonluk bizim olacak"
Toplam 1
Yorum
ZATEN SEN HEYECANLANMA ÜS AKIL TFF, YUSUF VE TERMİNATÖRLERİ DE ÖYLE DİYOR ZATEN.
- Nasri’nin rotası İstanbul
Toplam 8
Yorum
besıktas sevılla indirim ister cımmbom para veriri ey allahım efsane transferr
- İki yıldız için beş yolcu
Toplam 15
Yorum
kendi gidişini hazırlıyorsun Tudor. CAROL GS YIN EN İYİLERİNDEN BİRİ. KESİNLİKLE SATILMAMALIDIR. TUDOR HOCA SEN ORADA NECİ OLUYORSUN DA CAROL UN SATILMASINA ONAY VERİYORSUN.
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