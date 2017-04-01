Maça damga vuran pozisyon!

Uzun süre gol sesinin çıkmadığı ve karşılıklı ataklarla iki tarafa da gidip gelen maçta, sarı-lacivertliler Van Persie'nin tek golüyle galip gelmeyi başardı.

Hakem Bülent Yıldırım'ın yönettiği karşılaşmanın 82. dakikasında Fenerbahçe ceza alanında yaşanan karambol maça damgasını vurdu. Karabükspor'un serbest vuruşta Kjaer'e çarpıp dışarı çıkan topta Karabükspor cephesi, Danimarkalı savunmacının elle oynadığı gerekçesiyle penaltı itirazı yaptı. Pozisyonu ceza yayı üzerinden takip eden hakem Yıldırım bu pozisyonda aut kararı vermesi ev sahibi takımın tepkisini çekti.