Kanarya zorlu virajda
Milli araya Konyaspor yenilgisiyle giren F.Bahçe, 26’ncı hafta maçında Karabük’ü devirip moral bulmak amacında. Ligdeki 10 galibiyetin 9’unu iç sahada alan Karadeniz ekibi ise hiç kolay lokma değil.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında bugün Karabükspor'a konuk olacak. Lider Beşiktaş'ın 11 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, daha önce ligde 17 kez karşılaştığı rakibi karşısında 13. galibiyetini alarak zirve ile puan farkını azaltmak. Bu sezon sahasında Trabzon, Galatasaray ve Beşiktaş'ı deviren ve 2017'de evinde oynadığı 5 maçı da kazanan Karabükspor ise bu istatistiğini devam ettirmek amacında. Öte yandan Karabük'e sakat olan Uygar ve Fernandao hariç tam kadro giden F.Bahçe'de, babasının cenazesine katıldığı için Konya maçında oynamayan Lens, formasına kavuşuyor.
4 OYUNCU CEZA SINIRINDA
F.Bahçe'de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Volkan Şen, Mehmet Topal, Miroslav Stoch ile Ozan Tufan, bugün sarı kart görmeleri durumunda ligin 27. haftasındaki Akhisar karşılaşmasında forma giyemecek.
SON 4 MAÇ F.BAHÇE'NİN
F.Bahçe-Karabükspor kapışmasındaki son 4 karşılaşmayı da sarı-lacivertli takım kazandı. Fenerbahçe'nin 38 golüne, Kardemir Karabükspor 18 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçtan da Fenerbahçe 5-0 galip ayrıldı
4 OYUNCU CEZA SINIRINDA
F.Bahçe'de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Volkan Şen, Mehmet Topal, Miroslav Stoch ile Ozan Tufan, bugün sarı kart görmeleri durumunda ligin 27. haftasındaki Akhisar karşılaşmasında forma giyemecek.
SON 4 MAÇ F.BAHÇE'NİN
F.Bahçe-Karabükspor kapışmasındaki son 4 karşılaşmayı da sarı-lacivertli takım kazandı. Fenerbahçe'nin 38 golüne, Kardemir Karabükspor 18 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçtan da Fenerbahçe 5-0 galip ayrıldı
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:39
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Jeremain Lens’e Orman baskısı
Toplam 2
Yorum
Halis Beşiktaş devri diyen arkadaş Feyyaz-Oktay-Tümer-Sergen gibi futbolarını aldık beşiktaş Fenerbahçeyle transfer yarışına giremez
- Yanal'a açık çek
Toplam 1
Yorum
valla ilk defa fotomaçı ayakta alkışlıyorum. kim bu haberin başlığını attıysa kreatif olmuş. gerçekten tebrik ederim akıl dolu haber başlığı
- M. Aulas: Türkler’in ‘Süratine’ yetişemedik
Toplam 1
Yorum
gomez iyi bide satılmış biletleri al dua etki hepsini almadık
Kanarya zorlu virajda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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