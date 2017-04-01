 Kalmak istiyorum – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Kalmak istiyorum

    Kalmak istiyorum
    Sarı-lacivertli takımın Porto'dan kiraladığı , eşi Gessica ve 3.5 yaşındaki kızı Lara ile birlikte objektiflerin karşısına geçti. Fenerbahçe Dergisi'ne röportaj veren Brezilyalı kaleci, "Gönlümden geçen Fenerbahçe'de kalmak ve bunu hak etmek için çabalıyorum" dedi. Fabiano, iki kulvarda yollarına devam ettiklerini, kalan tüm maçları kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:58
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