Kalmak istiyorum
Sarı-lacivertli takımın Porto'dan kiraladığı Fabiano, eşi Gessica ve 3.5 yaşındaki kızı Lara ile birlikte objektiflerin karşısına geçti. Fenerbahçe Dergisi'ne röportaj veren Brezilyalı kaleci, "Gönlümden geçen Fenerbahçe'de kalmak ve bunu hak etmek için çabalıyorum" dedi. Fabiano, iki kulvarda yollarına devam ettiklerini, kalan tüm maçları kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
Kalmak istiyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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