Joel Campbell bu kez geliyor
Bu iddia Aykut Kocaman’ın dönüşü ile doğrudan ilişkili. Kocaman, Fenerbahçe’yi çalıştırdığı dönemde Campbell’ı defalarca istemiş ancak transfer edememişti. Ada basını, “Arsenal 6 kez kiraladığı oyuncuyu artık satacak. Öne çıkan kulüp ise F.Bahçe” diye yazdı.
F.Bahçe'nin transfer gündemini şekillendiren Türkiye- Azerbaycan U21 maçındaki görüşmeler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Alt yapı karşılaşmasını izleyen Hasan Çetinkaya'nın bu sırada Emre Mor ve Umut Bozok için menajer Muzzi Özcan ile görüştüğü belirlenmişti.
İngi ltere'den de bu ikili zirveyle ilgili önemli iddialar geldi. Buna göre Ada basını, Çetinkaya ve Özcan'ın Arsenal'in 'müzmin kiralık' oyuncusu Joel Campbell için de görüştüğünü yazdı. Haberlerde ayrıca Özcan ve Ali Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde tekrar masaya oturduğu vurgulandı. 2011'de Arsenal'e gelen kanat forvetin 6 kez kiralandığının altı çizilirken, İngiliz ekibinin 25 yaşındaki oyuncuyu artık satma kararı aldığı ifade edildi.
İNDİRİM YAPABİLİR
İngilizlere göre talipler arasında öne çıkan kulüp ise Fenerbahçe... Şu an Sporting Lizbon'da kiralık olan Campbell'ın sözleşmesi 2018'de biteceği için Arsenal'in oyuncuyu temelli elden çıkaracağı öne sürüldü. Topçu lar'ın bonservis bedeli 7 milyon euro civarında olan Kosta Rikalı için indirim yapacağı da detay olarak verildi. İngiliz ekibinde beklentileri karşılayamadığı belirtilen Joel Campbell'ın Türkiye'de başarılı olabileceği de yorumlandı.
BİRÇOK KEZ ALINSIN RAPORU VERDİ
Kocaman, 2010-13 sezonları arası teknik direktörlük yaptığı F.Bahçe'de siyahi kramponun alınması için yönetime pek çok kez rapor vermişti. Ancak Arsenal, kanat forveti o dönemlerde genç yaşı nedeniyle gelişimini daha iyi tamamlaması için Avrupa'nın büyük liglerine göndermişti.
OLYMPİAKOS'TA ŞOV YAPTI
Arsenal'e Deportivo Saprissa'dan gelen Campbell, sırasıyla Lorient, Real Betis, Olimpiakos, Villarreal ve Sporting'e kiralandı. Ülkesinde de Puntarenas kulübünde yarım dönemi kiralık geçiren 25 yaşındaki futbolcunun performans bilgileri şöyle:
İngi ltere'den de bu ikili zirveyle ilgili önemli iddialar geldi. Buna göre Ada basını, Çetinkaya ve Özcan'ın Arsenal'in 'müzmin kiralık' oyuncusu Joel Campbell için de görüştüğünü yazdı. Haberlerde ayrıca Özcan ve Ali Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde tekrar masaya oturduğu vurgulandı. 2011'de Arsenal'e gelen kanat forvetin 6 kez kiralandığının altı çizilirken, İngiliz ekibinin 25 yaşındaki oyuncuyu artık satma kararı aldığı ifade edildi.
İNDİRİM YAPABİLİR
İngilizlere göre talipler arasında öne çıkan kulüp ise Fenerbahçe... Şu an Sporting Lizbon'da kiralık olan Campbell'ın sözleşmesi 2018'de biteceği için Arsenal'in oyuncuyu temelli elden çıkaracağı öne sürüldü. Topçu lar'ın bonservis bedeli 7 milyon euro civarında olan Kosta Rikalı için indirim yapacağı da detay olarak verildi. İngiliz ekibinde beklentileri karşılayamadığı belirtilen Joel Campbell'ın Türkiye'de başarılı olabileceği de yorumlandı.
BİRÇOK KEZ ALINSIN RAPORU VERDİ
Kocaman, 2010-13 sezonları arası teknik direktörlük yaptığı F.Bahçe'de siyahi kramponun alınması için yönetime pek çok kez rapor vermişti. Ancak Arsenal, kanat forveti o dönemlerde genç yaşı nedeniyle gelişimini daha iyi tamamlaması için Avrupa'nın büyük liglerine göndermişti.
OLYMPİAKOS'TA ŞOV YAPTI
Arsenal'e Deportivo Saprissa'dan gelen Campbell, sırasıyla Lorient, Real Betis, Olimpiakos, Villarreal ve Sporting'e kiralandı. Ülkesinde de Puntarenas kulübünde yarım dönemi kiralık geçiren 25 yaşındaki futbolcunun performans bilgileri şöyle:
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
Joel Campbell bu kez geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.