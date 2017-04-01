 Joel Campbell bu kez geliyor – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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HEPSİ
    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    bu kez geliyor

    Joel Campbell bu kez geliyor

    Bu iddia ’ın dönüşü ile doğrudan ilişkili. Kocaman, ’yi çalıştırdığı dönemde Campbell’ı defalarca istemiş ancak transfer edememişti. Ada basını, “Arsenal 6 kez kiraladığı oyuncuyu artık satacak. Öne çıkan kulüp ise F.Bahçe” diye yazdı.

    F.Bahçe'nin transfer gündemini şekillendiren Türkiye- Azerbaycan U21 maçındaki görüşmeler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Alt yapı karşılaşmasını izleyen Hasan Çetinkaya'nın bu sırada Emre Mor ve Umut Bozok için menajer Muzzi Özcan ile görüştüğü belirlenmişti.

    İngi ltere'den de bu ikili zirveyle ilgili önemli iddialar geldi. Buna göre Ada basını, Çetinkaya ve Özcan'ın Arsenal'in 'müzmin kiralık' oyuncusu Joel Campbell için de görüştüğünü yazdı. Haberlerde ayrıca Özcan ve Ali Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde tekrar masaya oturduğu vurgulandı. 2011'de Arsenal'e gelen kanat forvetin 6 kez kiralandığının altı çizilirken, İngiliz ekibinin 25 yaşındaki oyuncuyu artık satma kararı aldığı ifade edildi.

    İNDİRİM YAPABİLİR
    İngilizlere göre talipler arasında öne çıkan kulüp ise Fenerbahçe... Şu an Sporting Lizbon'da kiralık olan Campbell'ın sözleşmesi 2018'de biteceği için Arsenal'in oyuncuyu temelli elden çıkaracağı öne sürüldü. Topçu lar'ın bonservis bedeli 7 milyon euro civarında olan Kosta Rikalı için indirim yapacağı da detay olarak verildi. İngiliz ekibinde beklentileri karşılayamadığı belirtilen Joel Campbell'ın Türkiye'de başarılı olabileceği de yorumlandı.

    BİRÇOK KEZ ALINSIN RAPORU VERDİ
    Kocaman, 2010-13 sezonları arası teknik direktörlük yaptığı F.Bahçe'de siyahi kramponun alınması için yönetime pek çok kez rapor vermişti. Ancak Arsenal, kanat forveti o dönemlerde genç yaşı nedeniyle gelişimini daha iyi tamamlaması için Avrupa'nın büyük liglerine göndermişti.

    OLYMPİAKOS'TA ŞOV YAPTI
    Arsenal'e Deportivo Saprissa'dan gelen Campbell, sırasıyla Lorient, Real Betis, Olimpiakos, Villarreal ve Sporting'e kiralandı. Ülkesinde de Puntarenas kulübünde yarım dönemi kiralık geçiren 25 yaşındaki futbolcunun performans bilgileri şöyle:

    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:59
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