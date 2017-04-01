Joel Campbell bu kez geliyor

F.Bahçe'nin transfer gündemini şekillendiren Türkiye- Azerbaycan U21 maçındaki görüşmeler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Alt yapı karşılaşmasını izleyen'nın bu sıradaiçin menajerile görüştüğü belirlenmişti.İngi ltere'den de bu ikili zirveyle ilgili önemli iddialar geldi. Buna göre Ada basını, Çetinkaya ve Özcan'ın Arsenal'in '' oyuncusuiçin de görüştüğünü yazdı. Haberlerde ayrıca Özcan ve'ın geçtiğimiz günlerde tekrar masaya oturduğu vurgulandı. 2011'de Arsenal'e gelen kanat forvetin 6 kez kiralandığının altı çizilirken, İngiliz ekibinin 25 yaşındaki oyuncuyu artık satma kararı aldığı ifade edildi.İngilizlere göre talipler arasında öne çıkan kulüp ise... Şu an'da kiralık olan Campbell'ın sözleşmesi 2018'de biteceği için Arsenal'in oyuncuyu temelli elden çıkaracağı öne sürüldü.bonservis bedelicivarında olaniçin indirim yapacağı da detay olarak verildi. İngiliz ekibinde beklentileri karşılayamadığı belirtilen'ınbaşarılı olabileceği de yorumlandı.Kocaman, 2010-13 sezonları arası teknik direktörlük yaptığı F.Bahçe'de siyahi kramponun alınması için yönetime pek çok kez rapor vermişti. Ancak, kanat forveti o dönemlerdenedeniyle gelişimini daha iyi tamamlaması için Avrupa'nın büyük liglerine göndermişti.Arsenal'e Deportivo Saprissa'dan gelen Campbell, sırasıyla Lorient, Real Betis, Olimpiakos, Villarreal ve Sporting'e kiralandı. Ülkesinde de Puntarenas kulübünde yarım dönemi kiralık geçiren 25 yaşındaki futbolcunun performans bilgileri şöyle: