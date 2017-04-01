Hasan Ali Kaldırım ayrılıyor mu?
Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, hakkında çıkan transfer haberlerine 'Zamanı gelince açıklama yaparım' dedi.
Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor galibiyetiyle gülen Fenerbahçe'de Hasan Ali transfer dedikodularına cevap verdi.
"Üst sıralara tırmanmak istiyoruz"
"Zor bir mücadeleydi. Buradan 3 puanla ayrılmak bizim için güzel. Zor bir deplasman. Kalan haftalarda maçlarımızı kazanıp daha üst sıralra tırmanmak istiyoruz"
"Zamanı geldiğinde açıklama yaparım"
Transfer iddiaları hakkında konuşan Hasan Ali: "Hakkımda çok yazılıyor. Ben bugüne kadar kimseye röportaj vermedim geleceğim hakkında. Zamanı geldiğinde bir açıklama yaparım. Bugüne kadar kimse ile konuşmadım."
Advocaat'ın sene sonu takımdan ayrılacağını açıklamasının takım üzerindeki etkisini soran Muhabire milli oyuncu "Etkilememsi lazım. Hocamız bırakıyor. Kendi kararı. Ama lige daha var. Futbolcuların önünde 6'şar 10'ar yılı var. Herkes kendini düşünmeli. Kişi kendisini salarsa, ligi bitirirse o kendi hatasıdır." dedi.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:24
- "Umrumda değil"
Toplam 1
Yorum
Yakışıklı lens adam haklı zaten volkan şenin çıkıp sowun girmesiyle golüde bulduk bana kalsaydı volkan şeni maça bile almazdım
- Maça damga vuran pozisyon!
Toplam 3
Yorum
fotoğraf yetti zaten maçı izlemedim bile. sadece b.yıldırım, h.umut meler ve alper ulusoy ile fb maçlarını takip etmen yeterli
- Maça damga vuran pozisyon!
Toplam 3
Yorum
çekerse çeksin Yıldırım bu pozisyonda aut kararı vermesi ev sahibi takımın tepkisini çekti.. pozisyonun devamında FBnin golü geldi.
Hasan Ali Kaldırım ayrılıyor mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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