Hasan Ali Kaldırım ayrılıyor mu?

Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor galibiyetiyle gülen Fenerbahçe'de Hasan Ali transfer dedikodularına cevap verdi.

"Üst sıralara tırmanmak istiyoruz"

"Zor bir mücadeleydi. Buradan 3 puanla ayrılmak bizim için güzel. Zor bir deplasman. Kalan haftalarda maçlarımızı kazanıp daha üst sıralra tırmanmak istiyoruz"

"Zamanı geldiğinde açıklama yaparım"

Transfer iddiaları hakkında konuşan Hasan Ali: "Hakkımda çok yazılıyor. Ben bugüne kadar kimseye röportaj vermedim geleceğim hakkında. Zamanı geldiğinde bir açıklama yaparım. Bugüne kadar kimse ile konuşmadım."

Advocaat'ın sene sonu takımdan ayrılacağını açıklamasının takım üzerindeki etkisini soran Muhabire milli oyuncu "Etkilememsi lazım. Hocamız bırakıyor. Kendi kararı. Ama lige daha var. Futbolcuların önünde 6'şar 10'ar yılı var. Herkes kendini düşünmeli. Kişi kendisini salarsa, ligi bitirirse o kendi hatasıdır." dedi.