"Fenerbahçe'nin ikincilik şansı..."

Fenerbahçe'nin lig ikinciliği için şansının devam ettiğini belirten Erman Toroğlu, oyuncuların bunu idrak edemediğini söyledi. İşte Erman Toroğlu'nun Karabükspor - Fenerbahçe maçı yorumu...



"SEZONU BİTİRMEYE OYNUYORLAR"

Van Persie ilk yarıda hayalet gibiydi. Golü atması kötü oynadığını değiştirmez. Sow'un kaleye attığı şutu istop edip kaleye gönderdi. İyi vurdu orası ayrı onun haricinde yoktu. Bir tane pozisyonu vardı ofsayt bayrağı kalktı onu da dışarı attı. Bakıyorsun F.Bahçe'de futbolcular vakit geçirmeye oynuyorlar, sezonu bitirmeye oynuyorlar. Halbuki Galatasaray, Başakşehir puan kaybederse ikincilik şansı var Fener'in ama Fener'de o ışık yok. Kalecisi bugün çok muntazam oynadı. Hatasız oynadı başka? Stoperler biraz. Lens ilk yarı iyiydi ama o da yoruldu.

"ŞU İŞİ YAPMASAM..."

Karabük'e bakıyorum, Tudor gittikten sonra şekli değişmiş. Bitirmişler yani işi. Ben bir ara uyukluyordum, gözlerim daldı. Böyle bir maç olur mu? Şu işi yapmasam şu maçı seyretmem. Maça bakarım 5 dakika falan sonrasını seyretmem.