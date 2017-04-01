"Fenerbahçe'nin ikincilik şansı..."
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 'Takım Oyunu' programında Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin lig ikinciliği için şansının devam ettiğini belirten Erman Toroğlu, oyuncuların bunu idrak edemediğini söyledi. İşte Erman Toroğlu'nun Karabükspor - Fenerbahçe maçı yorumu...
"SEZONU BİTİRMEYE OYNUYORLAR"
Van Persie ilk yarıda hayalet gibiydi. Golü atması kötü oynadığını değiştirmez. Sow'un kaleye attığı şutu istop edip kaleye gönderdi. İyi vurdu orası ayrı onun haricinde yoktu. Bir tane pozisyonu vardı ofsayt bayrağı kalktı onu da dışarı attı. Bakıyorsun F.Bahçe'de futbolcular vakit geçirmeye oynuyorlar, sezonu bitirmeye oynuyorlar. Halbuki Galatasaray, Başakşehir puan kaybederse ikincilik şansı var Fener'in ama Fener'de o ışık yok. Kalecisi bugün çok muntazam oynadı. Hatasız oynadı başka? Stoperler biraz. Lens ilk yarı iyiydi ama o da yoruldu.
"ŞU İŞİ YAPMASAM..."
Karabük'e bakıyorum, Tudor gittikten sonra şekli değişmiş. Bitirmişler yani işi. Ben bir ara uyukluyordum, gözlerim daldı. Böyle bir maç olur mu? Şu işi yapmasam şu maçı seyretmem. Maça bakarım 5 dakika falan sonrasını seyretmem.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:13
- Maça damga vuran pozisyon!
Toplam 7
Yorum
..... iyide pozisyon faul algı değiştirmeyin
- Maça damga vuran pozisyon!
Toplam 7
Yorum
faul pozisyonda elden önce faul var kjaere dirsek geliyor hakem faul verdi spiker aut dedi benim gördüğüm. pozisyonda bişey yok.
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Toplam 3
Yorum
Aslan SATIN SNEIJDERI YILLIK 5 MILYON EURO KORKUNC PARA
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