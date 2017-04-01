 Fenerbahçe kafilesi Karabük'te – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    kafilesi Karabük'te

    Fenerbahçe kafilesi Karabük'te

    Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçında yarın Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak , Karabük'e geldi.

    Maç için İstanbul'dan kara yoluyla Karabük'e gelen sarı-lacivertli futbolcular, teknik kadro ve yöneticiler, Safranbolu ilçesinde konaklayacakları otele geçti.

    Otel önünde kafileyi bekleyen bir grup taraftar, yönetimi istifaya çağıran tezahüratta bulundu. Otel yöneticileri ve çalışanları, teknik direktör Dick Advocaat'a çiçek verdi.



    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:21
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