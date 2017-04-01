Fenerbahçe kafilesi Karabük'te
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçında yarın Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Karabük'e geldi.
Maç için İstanbul'dan kara yoluyla Karabük'e gelen sarı-lacivertli futbolcular, teknik kadro ve yöneticiler, Safranbolu ilçesinde konaklayacakları otele geçti.
Otel önünde kafileyi bekleyen bir grup taraftar, yönetimi istifaya çağıran tezahüratta bulundu. Otel yöneticileri ve çalışanları, teknik direktör Dick Advocaat'a çiçek verdi.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:21
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
Fenerbahçe kafilesi Karabük'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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