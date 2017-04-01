 ''Bunlar FETÖ ile kol kola'' – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    ''Bunlar FETÖ ile kol kola''

    ''Bunlar FETÖ ile kol kola''

    F.Bahçe Başkanı , kendisini istifaya çağırıp küfür savuranları ihanet şebekesi ile ilişkilendirdi: “Bu yapıyı kullananlar, 3 Temmuz operasyonunun her adımını FETÖ ile dizayn eden, F.Bahçe’nin, başkanının ve yöneticilerinin uluslararası spor mahkemelerinde ceza almasına destek verenlerdir”

    Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Dergisi'nin Nisan 2017 sayısı başyazısında statlarda ve salonlarda kendisini istifaya davet eden ve küfür edenleri FETÖ/PDY yapılanmasıyla bağlantılandırdı. İşte o yazıdan öne çıkanlar:

    "Bugün münferit taraftarlar dışında kalan ve fakat onların aralarına karışarak onların masumiyetini kendilerine kalkan olarak kullanan bu organize yapı ilk kez ortaya çıkan bir yapı değildir. Bu yapıyı kullananlara Fenerbahçe camiası aşinadır.

    'ZENGİN ELİT GRUPLAR'
    Bunlar, FETÖ/PDY mensubu polisler ile dizayn eden, 3 Temmuz sonrasında şeytanla kol kola girip, Fenerbahçe'nin, başkanının ve yöneticilerinin uluslararası spor mahkemelerinde ceza almasına maddi ve manevi destek verenlerdir. Bunlar, Denizli'yi, 12 Mayıs'ı dizayn edenlerdir. Bunlar, seyircisiz maçta dışarıdan stadyuma havai fişek atılmasına, Fenerbahçe'nin 1 yıl UEFA'dan men cezası almasına maddi kaynak sağlayanlardır. Bunlar Abdi İpekçi'de Fenerbahçe Başkanı'nın rahmetli annesine küfür edenleri o maça yollayan, onlara maddi destek sağlayanlardır.

    Bunlar Fenerbahçe Spor Kulübü'nü küme düşme ile bitecek bir sürece sokmak isteyenlerdir. Bunlar UEFA'ya FIFA'ya mail organizasyonu tertip ederek, Fenerbahçe'nin uluslararası spor mercileri tarafından cezalandırılmasını göze almış azgınlardır.

    Bunlar, kaostan beslenen ve istikrarı sabote eden hainlerdir. Bunların Fenerbahçe'nin iyiliği ile hiçbir ilgileri yoktur. Bunların tek düşüncesi içlerindeki düşmanlıktır. Bunlar, azgın elit bir gruptur. Fenerbahçe bir tanedir ve asla bu güruhun karanlık emellerine terk edilmeyecektir."

    KUMPASÇILAR KURTULAMAZ!
    Yıldırım, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yeniden yargılama sonucunda verilen beraat kararlarının onanması istemesi ve CAS'ın Trabzonspor'un başvurusunu reddetmesiyle ilgili olarak ise, "Baştan beri haykırdığımız haklılığımız hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde ortaya çıkacak ve Fenerbahçe'ye kurulan kumpasın sorumluları layık oldukları cezayı alacaktır" ifadelerini kullandı.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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