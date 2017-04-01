Ancak tatile gider
Fenerbahçe ile Emre Mor için pazarlık yapan menajer Muzzi Özcan, genç yıldızın Türkiye’ye sadece tatil için gideceğini söyleyerek şaşırttı.
F.Bahçe'nin transfer gündeminde yer alan Dortmund'un 19 yaşındaki Türk yıldızı Emre Mor başka bahara kaldı gibi görünüyor. Oyuncunun menajeri Muzzi Özcan, Almanya'dan Bild gazetesine verdiği demeçte Emre'nin Türkiye'ye transfer olmayacağını söyledi.
Özcan, "Emre Türkiye'ye sadece tatile ve milli takım için gider. O işlenmemiş bir elmas gibi, öğrenecek çok şeyi var. Sezon sonunda Dortmund ile oturup onun için en iyisi neyse onu yapacağız" ifadelerini kullandı. Muzzi Özcan'ın F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la Emre için transfer masasına oturduğu ileri sürülmüştü.
Özcan, "Emre Türkiye'ye sadece tatile ve milli takım için gider. O işlenmemiş bir elmas gibi, öğrenecek çok şeyi var. Sezon sonunda Dortmund ile oturup onun için en iyisi neyse onu yapacağız" ifadelerini kullandı. Muzzi Özcan'ın F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la Emre için transfer masasına oturduğu ileri sürülmüştü.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
Ancak tatile gider haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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