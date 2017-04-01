 Ancak tatile gider – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Ancak tatile gider

    Ancak tatile gider

    ile için pazarlık yapan menajer , genç yıldızın Türkiye’ye sadece tatil için gideceğini söyleyerek şaşırttı.

    F.Bahçe'nin transfer gündeminde yer alan Dortmund'un 19 yaşındaki Türk yıldızı başka bahara kaldı gibi görünüyor. Oyuncunun menajeri , Almanya'dan Bild gazetesine verdiği demeçte Emre'nin Türkiye'ye transfer olmayacağını söyledi.

    Özcan, "Emre Türkiye'ye sadece tatile ve milli takım için gider. O işlenmemiş bir elmas gibi, öğrenecek çok şeyi var. Sezon sonunda Dortmund ile oturup onun için en iyisi neyse onu yapacağız" ifadelerini kullandı. Muzzi Özcan'ın F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la Emre için transfer masasına oturduğu ileri sürülmüştü.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:58
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