Tam kadroyla Karabük’e
Kanarya'da son iki deplasmanda tüm takım kafileye dahil olmuştu. Uygulama devam ediyor...
Sarı-lacivertliler, kolu kırılan Fernandao ve çapraz bağları kopan için Uygar Mert dışında Karabük'e tam kadro gidecek. Teknik direktör Dick Advocaat, maçın kadrosuna dahil edeceği oyuncular konusunda renk vermezken, tüm futbolcular Karabük'e oynayacakmış gibi gidecek.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:28
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Asla taviz vermeyeceğiz"
Toplam 4
Yorum
TG BOS LAFLAR
- Akbay’dan mest eden sözler
Toplam 4
Yorum
Vatandaş Trabzonlu olupta başka takım tutan ben görmedim gören varmı
- Rezerve!
Toplam 39
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Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
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