Tam kadroyla Karabük’e

Kanarya'da son iki deplasmanda tüm takım kafileye dahil olmuştu. Uygulama devam ediyor...

Sarı-lacivertliler, kolu kırılan Fernandao ve çapraz bağları kopan için Uygar Mert dışında Karabük'e tam kadro gidecek. Teknik direktör Dick Advocaat, maçın kadrosuna dahil edeceği oyuncular konusunda renk vermezken, tüm futbolcular Karabük'e oynayacakmış gibi gidecek.