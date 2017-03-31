 Sow’dan yardım – Fotomaç – 31 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’dan yardım

    Sow’dan yardım
    Moussa , ülkesi Senegal'in Orefonde köyünde yapılacak lise binası için kurulan derneğe yardımda bulundu. Senegal basınında yer alan haberde, sarı-lacivertli oyuncunun önümüzdeki dönemde kampanyaya destek için düzenlenecek turnuvaya da davet edildiği bildirildi. Müslüman olan Sow, yardım etkinliklerine katkısı ile biliniyor.
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:07
    Etiketler:
    Sow
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sow’dan yardım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.