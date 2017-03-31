Sow’dan yardım
Moussa Sow, ülkesi Senegal'in Orefonde köyünde yapılacak lise binası için kurulan derneğe yardımda bulundu. Senegal basınında yer alan haberde, sarı-lacivertli oyuncunun önümüzdeki dönemde kampanyaya destek için düzenlenecek turnuvaya da davet edildiği bildirildi. Müslüman olan Sow, yardım etkinliklerine katkısı ile biliniyor.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:07
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Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
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