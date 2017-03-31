Ozan Tufan’a Bruma formülü
Advocaat'ın 'Gelişmesine uygun bir Avrupa Ligi'ne kiralayın, yoksa kaybedeceksiniz' diyerek uyardığı Ozan Tufan için 'Bruma formülü' gündemde.
G.Saray, verim alamadığı Portekizli yıldızı geçen sezon Real Sociedad'a kiralamış, La Liga'da tecrübe kazanan Bruma döndükten sonra patlama yapmıştı. Yönetimin, Ozan'a da İspanya'da uygun bir kulüp aradığı belirtiliyor.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
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