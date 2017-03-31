 Ozan Tufan’a Bruma formülü – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    ’a Bruma formülü

    Ozan Tufan’a Bruma formülü

    Advocaat'ın 'Gelişmesine uygun bir Avrupa Ligi'ne kiralayın, yoksa kaybedeceksiniz' diyerek uyardığı için 'Bruma formülü' gündemde.

    G.Saray, verim alamadığı Portekizli yıldızı geçen sezon Real Sociedad'a kiralamış, La Liga'da tecrübe kazanan Bruma döndükten sonra patlama yapmıştı. Yönetimin, Ozan'a da İspanya'da uygun bir kulüp aradığı belirtiliyor.
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:54
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