 Lens takıma katıldı – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    Lens takıma katıldı

    Lens takıma katıldı

    Babasınıncenazesine katılmak için ülkesine giden, ardından Hollanda Milli Takımı kampına katılan , uzun bir ayrılığın ardından takıma döndü.

    Dün sabah yapılan idmanda hafif çalışan yıldız futbolcu, Karabük'te ilk 11'de sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, dünkü idmanda top kapma ve pas çalışmasının ardından taktiğin denendiği çift kale oynadı.
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:27
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