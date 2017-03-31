Lens takıma katıldı
Babasınıncenazesine katılmak için ülkesine giden, ardından Hollanda Milli Takımı kampına katılan Jeremain Lens, uzun bir ayrılığın ardından takıma döndü.
Dün sabah yapılan idmanda hafif çalışan yıldız futbolcu, Karabük'te ilk 11'de sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, dünkü idmanda top kapma ve pas çalışmasının ardından taktiğin denendiği çift kale oynadı.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:27
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Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
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