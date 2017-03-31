Kjaer el yakıyor
Fenerbahçe, Simon Kjaer'in bonservis bedelini belirledi.
Başta Chelsea ve Arsenal olmak üzere birçok takımın transfer listesinde olan Danimarkalı stoper için yönetimin kapıyı 10 milyon euro'dan açacağı bildirildi. Kjaer için son olarak Fransız ekibi Marsilya'nın resmi teklif yapmaya hazırlandığı ifade edilmişti.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:13
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Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
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