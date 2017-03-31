 Kjaer el yakıyor – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    el yakıyor

    Kjaer el yakıyor

    Fenerbahçe, Simon 'in bonservis bedelini belirledi.

    Başta Chelsea ve Arsenal olmak üzere birçok takımın transfer listesinde olan Danimarkalı stoper için yönetimin kapıyı 10 milyon euro'dan açacağı bildirildi. için son olarak Fransız ekibi Marsilya'nın resmi teklif yapmaya hazırlandığı ifade edilmişti.
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:13
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