Fenerbahçe kafilesi Karabük'te
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçında yarın Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Karabük'e geldi.
Maç için İstanbul'dan kara yoluyla Karabük'e gelen sarı-lacivertli futbolcular, teknik kadro ve yöneticiler, Safranbolu ilçesinde konaklayacakları otele geçti.
Otel önünde kafileyi bekleyen bir grup taraftar, yönetimi istifaya çağıran tezahüratta bulundu. Otel yöneticileri ve çalışanları, teknik direktör Dick Advocaat'a çiçek verdi.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:47
- İmza müjdesi
Toplam 5
Yorum
bence yasin yedek açısından iyi bir seçenek. tüm oyuncuları yollayıp napacaksınız sanki. dursun bi kenarda.
- UEFA'yı aşar
Toplam 25
Yorum
Hiyar Domates Soru kanit olayi degil; yerel organizasyonlara karisip karismama olayi,.
- Samir Nasri Galatasaray yolcusu
Toplam 14
Yorum
W_Sneijder Nasri'nin artı ve eksilerini yazmışlar haberde ama o Nasri'den eser yok. İspanya'da 19 maçta 2 gol 2 asist çok az. Yaramaz bize.
Fenerbahçe kafilesi Karabük'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.