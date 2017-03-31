Emenike için yarış mı olur!
Fulham taraftarları, Emmanuel Emenike'nin transfer edileceği haberlerine isyan etti.
Taraftarlar, yerel basındaki, 'Fulham, Emenike'nin transferi için Avrupa devleri ile yarışıyor' haberlerini yönetimin transfere 'kılıf' olarak çıkardığını savunuyor. Sosyal medyada 'Emenike alınmasın' kampanyası başlatıldı. Emenike'nin Ada'ya giderek Fulham ile görüşme yaptığı iddia edilmişti.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:12
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Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
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