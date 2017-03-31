 Emenike için yarış mı olur! – Fotomaç – 31 Mart 2017
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HEPSİ
    31 Mart 2017, Cuma
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    için yarış mı olur!

    Emenike için yarış mı olur!

    Fulham taraftarları, Emmanuel 'nin transfer edileceği haberlerine isyan etti.

    Taraftarlar, yerel basındaki, 'Fulham, 'nin transferi için Avrupa devleri ile yarışıyor' haberlerini yönetimin transfere 'kılıf' olarak çıkardığını savunuyor. Sosyal medyada 'Emenike alınmasın' kampanyası başlatıldı. Emenike'nin Ada'ya giderek Fulham ile görüşme yaptığı iddia edilmişti.
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:12
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