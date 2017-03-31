Daha güçlü döneceğim
Kolu kırıldıktan sonra ilk kez tesislere gelen Fernandao, “Tedavi sürecim başladı. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim” derken, zor günlerinde destek veren taraftarlara teşekkür etti
Atiker Konyaspor maçında koru kırılan ve ameliyat olarak sezonu kapatan Jose Fernando, Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti. Burada FB TV'ye açıklamalarda bulunan golcü oyuncu, "Kariyerimde daha önce ciddi bir sakatlık yaşamamıştım. Bir sezonda iki defa ciddi sakatlıkla karşı karşıya kaldım. Tedavi sürecim başladı. Daha güçlü bir şekilde döneceğime inanıyorum" dedi.
YENİ SEZONA YETİŞECEK
Taraftarlara sakatlığı sırasında verdikleri destekleri için teşekkür eden sambacı, tedavi süreci ve dönüş zamanıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Sabırlı olmam gereken bir dönemdeyim. Belki de sakatlığımın en zor dönemini yaşıyorum. Olabildiğince kıpırdamamaya çalışıyorum. En ufak harekette çok büyük ağrı oluyor. Uyumakta zorlanıyorum ama bunlar bir gün geçecek. Bu sakatlığın beni geliştireceğini de düşünüyorum. Büyük bir deneyim olacak. Dokt orların verdiği bilgi ise, gelecek sezon öncesi hazırlık döneminde tekrar antrenmanlara katılabilecek durumda olacağım yönünde... Ama benim istediğim kamp öncesi hazır duruma gelmek."
YENİ SEZONA YETİŞECEK
Taraftarlara sakatlığı sırasında verdikleri destekleri için teşekkür eden sambacı, tedavi süreci ve dönüş zamanıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Sabırlı olmam gereken bir dönemdeyim. Belki de sakatlığımın en zor dönemini yaşıyorum. Olabildiğince kıpırdamamaya çalışıyorum. En ufak harekette çok büyük ağrı oluyor. Uyumakta zorlanıyorum ama bunlar bir gün geçecek. Bu sakatlığın beni geliştireceğini de düşünüyorum. Büyük bir deneyim olacak. Dokt orların verdiği bilgi ise, gelecek sezon öncesi hazırlık döneminde tekrar antrenmanlara katılabilecek durumda olacağım yönünde... Ama benim istediğim kamp öncesi hazır duruma gelmek."
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:17
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