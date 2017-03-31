Daha güçlü döneceğim

Atiker Konyaspormaçında koru kırılan ve ameliyat olarak sezonu kapatan, Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti. Burada'ye açıklamalarda bulunan golcü oyuncu, "Kariyerimde daha önce ciddi bir sakatlık yaşamamıştım. Bir sezonda iki defa ciddi sakatlıkla karşı karşıya kaldım. Tedavi sürecim başladı. Daha güçlü bir şekilde döneceğime inanıyorum" dedi.Taraftarlara sakatlığı sırasında verdikleri destekleri için teşekkür eden sambacı, tedavi süreci ve dönüş zamanıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Sabırlı olmam gereken bir dönemdeyim. Belki de sakatlığımın en zor dönemini yaşıyorum. Olabildiğince kıpırdamamaya çalışıyorum. En ufak harekette çok büyük ağrı oluyor.Bu sakatlığın beni geliştireceğini de düşünüyorum. Büyük bir deneyim olacak.verdiği bilgi ise, gelecek sezon öncesi hazırlık döneminde tekrar antrenmanlara katılabilecek durumda olacağım yönünde... Ama benim istediğim kamp öncesi hazır duruma gelmek."