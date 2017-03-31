 Bize gel gardaş! – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    Bize gel gardaş!

    Bize gel gardaş!

    F.Bahçe yönetiminin henüz sözleşme yenileme teklif etmediği 'e 'gardaş' ülke Azerbaycan'dan talip var.

    Qarabag Agdam takımının, sarılacivertlilerle sezon sonunda kontratı biten 35 yaşındaki file bekçisine 2 yıllık sözleşme teklif ettiği, tecrübeli eldivenin, "Şu an yanıt veremem. Son ana kadar F.Bahçe'yi bekleyeceğim" dediği öğrenildi.
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:16
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