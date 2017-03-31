Bize gel gardaş!

F.Bahçe yönetiminin henüz sözleşme yenileme teklif etmediği Volkan Demirel'e 'gardaş' ülke Azerbaycan'dan talip var.

Qarabag Agdam takımının, sarılacivertlilerle sezon sonunda kontratı biten 35 yaşındaki file bekçisine 2 yıllık sözleşme teklif ettiği, tecrübeli eldivenin, "Şu an yanıt veremem. Son ana kadar F.Bahçe'yi bekleyeceğim" dediği öğrenildi.