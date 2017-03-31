Bize gel gardaş!
F.Bahçe yönetiminin henüz sözleşme yenileme teklif etmediği Volkan Demirel'e 'gardaş' ülke Azerbaycan'dan talip var.
Qarabag Agdam takımının, sarılacivertlilerle sezon sonunda kontratı biten 35 yaşındaki file bekçisine 2 yıllık sözleşme teklif ettiği, tecrübeli eldivenin, "Şu an yanıt veremem. Son ana kadar F.Bahçe'yi bekleyeceğim" dediği öğrenildi.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
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