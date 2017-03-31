 'Bilic' iması – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    'Bilic' iması

    'Bilic' iması

    Eski yardımcısı Fenerbahçe’yi işaret etti

    Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, geçtiğimiz salı günü, "Aziz Yıldırım bana 'Aykut Kocaman ile ilgili bir girişimde bulunmadık. Kocaman ile görüşmem yok' dedi" şeklinde bir açıklama yaparak kafa karıştırmıştı.

    Dün ise Lokomotiv Moskova'yı çalıştırdığı dönemde 'in yardımcılığını yapan Aljosa Asanovic'ten ilginç bir iddia geldi.

    Hırvat antrenör, vatandaşının West Ham'dan ayrılacağına yönelik haberlere yaptığı yorumda, "Bilic, İngiltere'den ayrılırsa; bir bakarsınız eski takımına (Beşiktaş) ve İgor Tudor'a (Galatasaray) rakip olur" ifadelerini kullanarak Fenerbahçe'yi işaret etti.
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:44
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