Aziz Yıldırım'dan Yıldırım Demirören'e mektup

Aziz Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdiği mektupta genç milli takım seçmeleriyle ilgili rahatsızlığını dile getirdi.

Yıldırım, U21 takımının liglerinde 6 puan farkla lider olmalarına rağmen U21 Milli Takımı'na kendi takımlarından hiçbir oyuncusunun çağrılmamasıyla ilgili sitemde bulundu.

İşte Aziz Yıldırım'ın Yıldırım Demirören'e gönderdiği mektup:

Sayın başkan,

Bilginiz olduğu üzere U21 takımımız yarıştığı ligde en yakın takipçisinin 6 puan farkla önünde lider olarak bulunmaktadır. Bununla birlikte Ümit Milli Takımımızın 24 Mart Cuma günü Ukrayna Ümit Milli Takımı ve 28 Mart Salı günü Azerbaycan U21 Milli Takımı ile İstanbul'da yapacağı hazırlık maçı aday kadrosuna takımımızdan tek bir futbolcu dahi çağrılmamıştır. Benzer bir şekilde ve diğer altyapı takımlarımızın oyuncularının da takımlarının ligdeki başarılarına rağmen, yeterli sayılarda milli takımlara çağrılmadığı görülmektedir. Örneğin; yarıştığı ligde başarılı sonuçlar alan U16 takımımızın maçlarına bugüne kadar ilgili milli takım teknik ekibinden tek bir kişi dahi gelmemiş, tek bir maçını dahi izlememiştir.

Altyapı takımlarında oynayan futbolcuların, en büyük motivasyonu ve kariyer hedefi kategorilerinde milli takımda oynayabilmektedir. Keza yetiştirici kulüpleri de altyapılarına yatırım yapmaya teşvik eden en önemli hususlardan birisi de altyapı oyuncularının milli takımlara seçilmesidir. Lig lider olan takımlarımızdan milli takıma hiçbir oyuncunun seçilmemiş olması bizleri ve sporcularımızı hem şaşırtmış hem de üzmüştür. Milli takıma oyuncu seçiminde görevli milli takım teknik ekibinin mutlak takdiri olduğu hususunda hemfikir olmakla beraber en yakın rakibinin 6 puan önünde lig lideri olan takımımızın, hiçbir oyuncusunun milli takıma seçilmemiş olmamasının haklı, mantıklı hiçbir sebebi ve/veya izahı olamaz.

Özellikle belediye kulüplerinin kamudan altyapı takımlarına kaynak aktardıkları bir ortamda bizim durumumuzda olan kulüpler kendi gelirlerinden altyapılarına büyük miktarlarda paralar harcamaktadır. Sportif başarının ve performansın değil de objektif olmayan kriterlerin milli takıma oyuncu çağrılmasında etkin olduğu bir anlayışta bizim durumumuzdaki kulüplerin altyapılarına kaynak aktarmada isteksiz olacağını sizlere hatırlatmakta yarar görüyoruz. Eğer sporcular ve kulüpler, sportif başarıları ile orantılı bir şekilde milli takımlarda temsil olanağına sahip olmayacak başarılı altyapıların sportif performansı yerine milli takım seçmelerinde objektif olmayan kritler esas alınacak ise kulübümüzün de altyapılara yatırım yapma anlayışını revize etmesi bir gereklilik olacaktır.

Bu itibarla özellikle U21 milli takımının seçimindeki çarpıklığa dikkatinizi çekiyor, Türk futbolunun gelişimine hiçbir katkısı olmayacak, objektiflikten uzak oyuncu seçimine ilişkin anlayıştan derhal vazgeçerek, milli takımlara oyuncu seçimlerinde adil bir anlayışın hakim olmasını ve bu anlayış ile söz konusu kriterlerin yeniden gözden geçirilmesini arzu ediyoruz.