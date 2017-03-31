Aklı ticarette!..
Fenerbahçe, Gregory van der Wiel'i gönderip hem maliyetinden kurtulmak hem de transfer bütçesi için kaynak sağlama peşinde... Hollandalı yıldızın aklı ise tekstil işinde! Ünlü futbolcularla birlikte bir tekstil markası kuran Van der Wiel'in Türk piyasasında iş yapmak için yöneticilerden yardım istediği öğrenildi.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Vatandaş Trabzonlu olupta başka takım tutan ben görmedim gören varmı
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Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
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