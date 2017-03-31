 Aklı ticarette!.. – Fotomaç – 31 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Aklı ticarette!..

    Aklı ticarette!..
    Fenerbahçe, 'i gönderip hem maliyetinden kurtulmak hem de transfer bütçesi için kaynak sağlama peşinde... Hollandalı yıldızın aklı ise tekstil işinde! Ünlü futbolcularla birlikte bir tekstil markası kuran Van der Wiel'in Türk piyasasında iş yapmak için yöneticilerden yardım istediği öğrenildi.
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aklı ticarette!.. haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.