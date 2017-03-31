Ağlayalım mı?
Advocaat, “Karabükspor’u şartlar ne olursa olsun yenmeliyiz. Rakip bu maça Antalya’da kamp yaparak hazırlandı. Biz ise eksiktik ve yeterince taktik çalışamadık. Ama mazeret üretemeyiz. Ne yani ağlayalım mı? Büyük takımlar bunu yapmaz. Yeneceğiz, başka yolu yok!” dedi
Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, Hollanda'dan döndüğü günden beri (pazartesi) takımı ile toplantı üstüne toplantı yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, dün yine öğrencilerini etrafından topladı, Karabük maçının önemini anlattı. Karabükspor sahasında Trabzonspor'u, Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı yendiğini hatırlatan Advocaat, "Biz milli takımlara giden oyuncular nedeniyle eksik bir kadroyla antrenman yaparken, rakip Antalya'da özel kamp yaparak bize bilendi. Cumartesi günü çok zor bir mücadele bizi bekliyor" dedi.
MİLLİ DÖNÜŞLER HEP ZOR
Sarı-lacivertli hoca, milli maç dönüşlerinin büyük takımlar için her zaman zor geçtiğini sözlerine eklerken, "Ama mazeretimiz olamaz. Ne yani ağlayalım mı? Büyük takımlar bunu yapmaz. Yenilip 'Bu sefer de böyle oldu, ne yapalım' diyemeyiz. Her maçı kazanmamız lazım. Yeneceğiz, başka yolu yok! ifadelerini kullandı.
Emre BOL
MİLLİ DÖNÜŞLER HEP ZOR
Sarı-lacivertli hoca, milli maç dönüşlerinin büyük takımlar için her zaman zor geçtiğini sözlerine eklerken, "Ama mazeretimiz olamaz. Ne yani ağlayalım mı? Büyük takımlar bunu yapmaz. Yenilip 'Bu sefer de böyle oldu, ne yapalım' diyemeyiz. Her maçı kazanmamız lazım. Yeneceğiz, başka yolu yok! ifadelerini kullandı.
Emre BOL
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:09
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Asla taviz vermeyeceğiz"
Toplam 4
Yorum
TG BOS LAFLAR
- Akbay’dan mest eden sözler
Toplam 4
Yorum
Vatandaş Trabzonlu olupta başka takım tutan ben görmedim gören varmı
- Rezerve!
Toplam 39
Yorum
Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
Ağlayalım mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.