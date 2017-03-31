 Ağlayalım mı? – Fotomaç – 31 Mart 2017
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HEPSİ
    31 Mart 2017, Cuma
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    Ağlayalım mı?

    Ağlayalım mı?

    , “Karabükspor’u şartlar ne olursa olsun yenmeliyiz. Rakip bu maça Antalya’da kamp yaparak hazırlandı. Biz ise eksiktik ve yeterince taktik çalışamadık. Ama mazeret üretemeyiz. Ne yani ağlayalım mı? Büyük takımlar bunu yapmaz. Yeneceğiz, başka yolu yok!” dedi

    Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, Hollanda'dan döndüğü günden beri (pazartesi) takımı ile toplantı üstüne toplantı yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, dün yine öğrencilerini etrafından topladı, Karabük maçının önemini anlattı. Karabükspor sahasında Trabzonspor'u, Galatasaray'ı ve Beşiktaş yendiğini hatırlatan , "Biz milli takımlara giden oyuncular nedeniyle eksik bir kadroyla antrenman yaparken, rakip Antalya'da özel kamp yaparak bize bilendi. Cumartesi günü çok zor bir mücadele bizi bekliyor" dedi.

    MİLLİ DÖNÜŞLER HEP ZOR
    Sarı-lacivertli hoca, milli maç dönüşlerinin büyük takımlar için her zaman zor geçtiğini sözlerine eklerken, "Ama mazeretimiz olamaz. Ne yani ağlayalım mı? Büyük takımlar bunu yapmaz. Yenilip 'Bu sefer de böyle oldu, ne yapalım' diyemeyiz. Her maçı kazanmamız lazım. Yeneceğiz, başka yolu yok! ifadelerini kullandı.

    Emre BOL
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:09
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