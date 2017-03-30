Zubizarreta geliyor!
LE 10 Sport, Marsilya Sportif Direktörü Andoni Zubizarreta'nın Simon Kjaer'in transferi için İstanbul'a gitmeye hazırlandığı yazdı.
Teknik direktör Rudi Garcia'nın savunmayı güçlendirmek istediğii belirtilirken, ilk hedefin Fenerbahçe'de forma giyen Simon Kjaer olduğu kaydedildi.
MOR GÖZLÜ KJAER!
Danimarka'nın Romanya ile oynadığı milli maçta yüzüne aldığı dirsek darbesiyle sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Simon Kjaer, dün takımla birlikçe çalıştı. Tecrübeli oyuncunun iyi durumda olması sevindirirken, sol gözünün etrafının hâlâ 'mosmor' olması aldığı darbenin şiddetini gözler önüne serdi. Kjaer'in Karabük'te formasını giymesi bekleniyor.
MOR GÖZLÜ KJAER!
Danimarka'nın Romanya ile oynadığı milli maçta yüzüne aldığı dirsek darbesiyle sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Simon Kjaer, dün takımla birlikçe çalıştı. Tecrübeli oyuncunun iyi durumda olması sevindirirken, sol gözünün etrafının hâlâ 'mosmor' olması aldığı darbenin şiddetini gözler önüne serdi. Kjaer'in Karabük'te formasını giymesi bekleniyor.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:03
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
Zubizarreta geliyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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