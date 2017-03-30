 Zubizarreta geliyor! – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Zubizarreta geliyor!

    Zubizarreta geliyor!

    LE 10 Sport, Marsilya Sportif Direktörü Andoni Zubizarreta'nın 'in transferi için İstanbul'a gitmeye hazırlandığı yazdı.

    Teknik direktör Rudi Garcia'nın savunmayı güçlendirmek istediğii belirtilirken, ilk hedefin 'de forma giyen Simon Kjaer olduğu kaydedildi.



    MOR GÖZLÜ KJAER!
    Danimarka'nın Romanya ile oynadığı milli maçta yüzüne aldığı dirsek darbesiyle sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan , dün takımla birlikçe çalıştı. Tecrübeli oyuncunun iyi durumda olması sevindirirken, sol gözünün etrafının hâlâ 'mosmor' olması aldığı darbenin şiddetini gözler önüne serdi. Kjaer'in Karabük'te formasını giymesi bekleniyor.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:03
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