 Yıldırım'a Demirel’in zırhlısı verildi – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Yıldırım'a Demirel’in zırhlısı verildi

    Yıldırım'a Demirel’in zırhlısı verildi
    'nün suikast listesinde olduğu ihbarları üzerine emniyet tarafından dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarılan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a iki yıl önce vefat eden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in zırhlı aracı tahsis edildi. 'ın özel olarak tasarlanan ve şu an bakımda olan aracı yakın bir zamanda kullanmaya başlayacağı kaydedildi.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:06
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