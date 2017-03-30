Yıldırım'a Demirel’in zırhlısı verildi
FETÖ'nün suikast listesinde olduğu ihbarları üzerine emniyet tarafından dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarılan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a iki yıl önce vefat eden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in zırhlı aracı tahsis edildi. Aziz Yıldırım'ın özel olarak tasarlanan ve şu an bakımda olan aracı yakın bir zamanda kullanmaya başlayacağı kaydedildi.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
Yıldırım'a Demirel’in zırhlısı verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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