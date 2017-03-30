 Umut iksiri – Fotomaç – 30 Mart 2017
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HEPSİ
    30 Mart 2017, Perşembe
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    Umut iksiri

    Umut iksiri

    Fransa ekibi Consolat’ta oynayan , genç milli takım maçında attığı 2 golle radara girdi. Sarı lacivertliler, 20 yaşındaki forvet için temaslara başladı bile.

    Takımı gençleştirmek için düğmeye basan Fenerbahçe'de Emre Mor için yapılan girişimlerin haricinde başka genç isimlerin de gündemde olduğu bilgisine ulaşıldı. Geçtiğimiz gün Türkiye-Azerbaycan U21 milli maçını takip eden genel menajer Hasan Çetinkaya'nın dikkatini çeken ise gurbetçi bir yıldız... Buna göre sarı-lacivertli yöneticinin, 4-0 biten karşılaşmada 2 gol kaydeden 'u çok beğendiği kaydedildi.

    İZLEYİN RAPORU VERDİ
    Fransa 3. lig takımlarından Consolat Marsilya'da top koşturan 20 yaşındaki santrfor için menajeriyle kontak kuran Hasan Çetinkaya'nın, genç futbolcunun izlenmesi yönünde transfer komitesine rapor verdiği kaydedilirken, olumlu bir dönüş halinde Umut Bozok'la hemen masaya oturulacağı bildirildi.

    SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
    Kanarya, mali fair play nedeniyle bonservis bedeli olmayan ya da düşük seviydeki isimleri tercih edecek. Bu da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Umut'u F.Bahçe'ye yaklaştıran bir diğer etken. Çetinkaya'nın aynı maçta birkaç isim hakkında daha rapor tuttuğu da ifade edildi.

    17 GOL ATTI
    Umut Fransa 3. liginde adından sıkça söz ettiriyor. 24 karşılaşmaya çıktığı ligde 17 golü kaydedip önemli bir rakama ulaşan 20'lik forvet, bu perfomansıyla genç milli takıma davet edildi.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:26
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