Umut iksiri
Fransa ekibi Consolat’ta oynayan Umut Bozok, genç milli takım maçında attığı 2 golle radara girdi. Sarı lacivertliler, 20 yaşındaki forvet için temaslara başladı bile.
Takımı gençleştirmek için düğmeye basan Fenerbahçe'de Emre Mor için yapılan girişimlerin haricinde başka genç isimlerin de gündemde olduğu bilgisine ulaşıldı. Geçtiğimiz gün Türkiye-Azerbaycan U21 milli maçını takip eden genel menajer Hasan Çetinkaya'nın dikkatini çeken ise gurbetçi bir yıldız... Buna göre sarı-lacivertli yöneticinin, 4-0 biten karşılaşmada 2 gol kaydeden Umut Bozok'u çok beğendiği kaydedildi.
İZLEYİN RAPORU VERDİ
Fransa 3. lig takımlarından Consolat Marsilya'da top koşturan 20 yaşındaki santrfor için menajeriyle kontak kuran Hasan Çetinkaya'nın, genç futbolcunun izlenmesi yönünde transfer komitesine rapor verdiği kaydedilirken, olumlu bir dönüş halinde Umut Bozok'la hemen masaya oturulacağı bildirildi.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Kanarya, mali fair play nedeniyle bonservis bedeli olmayan ya da düşük seviydeki isimleri tercih edecek. Bu da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Umut'u F.Bahçe'ye yaklaştıran bir diğer etken. Çetinkaya'nın aynı maçta birkaç isim hakkında daha rapor tuttuğu da ifade edildi.
17 GOL ATTI
Umut Fransa 3. liginde adından sıkça söz ettiriyor. 24 karşılaşmaya çıktığı ligde 17 golü kaydedip önemli bir rakama ulaşan 20'lik forvet, bu perfomansıyla genç milli takıma davet edildi.
İZLEYİN RAPORU VERDİ
Fransa 3. lig takımlarından Consolat Marsilya'da top koşturan 20 yaşındaki santrfor için menajeriyle kontak kuran Hasan Çetinkaya'nın, genç futbolcunun izlenmesi yönünde transfer komitesine rapor verdiği kaydedilirken, olumlu bir dönüş halinde Umut Bozok'la hemen masaya oturulacağı bildirildi.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Kanarya, mali fair play nedeniyle bonservis bedeli olmayan ya da düşük seviydeki isimleri tercih edecek. Bu da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Umut'u F.Bahçe'ye yaklaştıran bir diğer etken. Çetinkaya'nın aynı maçta birkaç isim hakkında daha rapor tuttuğu da ifade edildi.
17 GOL ATTI
Umut Fransa 3. liginde adından sıkça söz ettiriyor. 24 karşılaşmaya çıktığı ligde 17 golü kaydedip önemli bir rakama ulaşan 20'lik forvet, bu perfomansıyla genç milli takıma davet edildi.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:26
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
Umut iksiri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.