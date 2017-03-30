TFF ve UEFA'ya 220 milyon euroluk dava!
Fenerbahçe, şike iddiası ile Avrupa Kupaları'na katılma yasağı getiren UEFA'ya 120 milyon, TFF'ye 100 milyon euroluk tazminat davaları açacak.
Fenerbahçe, Başkan Aziz Yıldırım başta olmak üzere Fenerbahçeli diğer yöneticiler için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın beraat kararının onanmasını talep etmesi sonrası yeni hareket planını belirlemeye başladı. Star'da yer alan habere göre; CAS'ın da Trabzonspor'un yaptığı başvuruyu reddetmesi sonrası Sarı-Lacivertlilerin eli iyice güçlenmiş oldu.
YÖNETİM HAZIRLIKLARA BAŞLADI
Yönetimin şimdi tarihi tazminat talepleri için harekete geçtiği ve toplam 250 milyon euroyu bulacak davalar açacağı öğrenildi.
Sarı-Lacivertliler öncelikle Avrupa'ya gitmeyi hak ettikleri dönemde UEFA tarafından kupalarda oynatılmamaları nedeniyle futbolun Avrupa'daki patronundan tazminat talep edecek. Kanarya'nın UEFA'ya 120 milyon euroluk maddi ve manevi tazminat davası açmak için gerekli hazırlıklara başladığı ifade edildi.
MEHMET ALİ AYDINLAR'A DA DAVA AÇILACAK
Fener sadece UEFA'ya hesap sormakla kalmayacak. Aynı zamanda Kanarya'nın şike iddiası dolayısıyla Avupa'ya gitmesini engelleyen o dönemki Federasyon Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ve yönetimindeki isimlere karşı tek tek büyük davalar açacak.
Toplam olarak 100 milyon euronun üzerinde dava açacak Fenerbahçe kulübü ilerleyen zamanlarda bu rakamı daha da arttırmayı planlıyor. Toplam rakamın 250 milyon euroya çıkacağı belirtiliyor.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:58
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SİNAN GÜMÜŞ. SENİN BU SAYFALARDA GÖRÜNMEN DAYANILMAZ. SEN FUTBOLCU OLAMAZSIN SİNAN GÜMÜŞ. BRUMA DAN HİÇ DERS ALMAZ MISIN.
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EFSANE BAŞARILAR GS YIN UNUTULMAZI EFSANESİ OKAN HOCAM.
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