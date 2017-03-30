 ''Sezon sonu görüşürüz'' – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    ''Sezon sonu görüşürüz''

    ''Sezon sonu görüşürüz''
    Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan , şu anda bu konuları düşünmediğini söyledi. Tecrübeli eldiven, "Sezon sonu oturur konuşuruz. Benim için sözleşme önemli değil. Bu renklere gönülden bağlıyım" ifadelerini kullandı.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:55
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