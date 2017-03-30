''Sezon sonu görüşürüz''
Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Volkan Demirel, şu anda bu konuları düşünmediğini söyledi. Tecrübeli eldiven, "Sezon sonu oturur konuşuruz. Benim için sözleşme önemli değil. Bu renklere gönülden bağlıyım" ifadelerini kullandı.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
''Sezon sonu görüşürüz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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