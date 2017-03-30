Rezerve!
F.Bahçe Başkanı, Altunizade’deki ofisinde bir araya geldiği yıldız futbolcunun menajerine “Eğer Dortmund kiraya verecekse Emre’yi bize getir. Başka kulüplerle görüşme” dedi. Sarı-lacivertli ekip, Emre için menajerinden 'öncelik' sözü alırken genç futbolcuyu çok isteyen Beşiktaş ve Galatasaray ise işi Borussia Dortmund kanalından bitirmeye çalışıyor.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki Emre Mor savaşında deyim yerindeyse her gün yeni bir cephe açılıyor. Önceki gün Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın Türkiye-Azerbaycan U21 takımları arasındaki maçı Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan'la birlikte izlemesinin yankısı sürerken dün de bizzat başkan Aziz Yıldırım devreye girdi. Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, yıldız futbolcunun menajeriyle saat 11.00 sularında Altunizade'deki ofisinde bir araya geldi.
TELEFON TRAFİĞİ YAŞANDI
Görüşmede, Yıldırım'ın "Borussia Dortmund kiralık verecekse Emre'yi bize getir. Başka kulüplerle görüşme. Türkiye'nin en büyük camiası onu bağrına basar, Emre burada çok mutlu olur" dediği, Özcan'ın da elinden geleni yapacağına dair söz verdiği belirtildi. Ancak bu söze rağmen F.Bahçe'nin işi kolay değil. 19 yaşındaki süper yeteneği kapmak isteyen G.Saray ve Beşiktaş boş durmuyor. İki kulübün yetkililerinin, B. Dortmund yöneticileriyle dün yoğun bir telefon trafiği sürdürdüğü belirlendi.
SPORTİF DİREKTÖR FARKLI KONUŞTU
Almanya'da haftalardır Borussia Dortmund'un Emre Mor'u sezon sonunda kiraya vereceği konuşulurken, kulübün sportif direktörü Michael Zorc farklı yönde açıklamalar yaptı. Zorc düzenlediği basın toplantısında, Aubameyang ve Pulisic'e gelen tekliflerle ilgili soruya "Auba giderse Isak; Pulisic giderse Emre oynar. Zaten ikisini de gelecek sene daha çok oynarken göreceksiniz" yanıtını vererek şaşırttı.
'KİRAYA VERİRSE VAZGEÇMİŞTİR'
Almanya'nın Ruhr Nachrichetn gazetesinden Roland Weihrauch, Borussia Dortmund'un Emre Mor'u kiralık verip vermeyeceği konusunda Fotomaç'a şu değerlendirmeyi yaptı: "Dortmund yetiştirici bir kulüptür. Genç oyuncularını kiraya vermez. Ancak Koray Günter gibi umudunu kestiği futbolcuları gönderebilir. Eğer Emre'yi Türkiye'ye gönderirlerse ondan umudu kesmiş ve vazgeçmişler demektir."
HER ŞEY SEZON SONU BELLİ OLACAK
Gerek Almanya'dan gerekse Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'dan gelen bilgilere göre, Emre Mor'un durumu şu an tamamen belirsiz. Bunun nedeni ise Borussia Dortmund'un kesin kararını vermemiş olması. Alman kulübü, takımdan kimleri göndereceğine, kimleri kiralık göndereceğine lig bitmeden karar vermeyecek. Dolayısıyla yetenekli futbolcunun kaderi sezon sonundan önce belli olmayacak.
TELEFON TRAFİĞİ YAŞANDI
Görüşmede, Yıldırım'ın "Borussia Dortmund kiralık verecekse Emre'yi bize getir. Başka kulüplerle görüşme. Türkiye'nin en büyük camiası onu bağrına basar, Emre burada çok mutlu olur" dediği, Özcan'ın da elinden geleni yapacağına dair söz verdiği belirtildi. Ancak bu söze rağmen F.Bahçe'nin işi kolay değil. 19 yaşındaki süper yeteneği kapmak isteyen G.Saray ve Beşiktaş boş durmuyor. İki kulübün yetkililerinin, B. Dortmund yöneticileriyle dün yoğun bir telefon trafiği sürdürdüğü belirlendi.
SPORTİF DİREKTÖR FARKLI KONUŞTU
Almanya'da haftalardır Borussia Dortmund'un Emre Mor'u sezon sonunda kiraya vereceği konuşulurken, kulübün sportif direktörü Michael Zorc farklı yönde açıklamalar yaptı. Zorc düzenlediği basın toplantısında, Aubameyang ve Pulisic'e gelen tekliflerle ilgili soruya "Auba giderse Isak; Pulisic giderse Emre oynar. Zaten ikisini de gelecek sene daha çok oynarken göreceksiniz" yanıtını vererek şaşırttı.
'KİRAYA VERİRSE VAZGEÇMİŞTİR'
Almanya'nın Ruhr Nachrichetn gazetesinden Roland Weihrauch, Borussia Dortmund'un Emre Mor'u kiralık verip vermeyeceği konusunda Fotomaç'a şu değerlendirmeyi yaptı: "Dortmund yetiştirici bir kulüptür. Genç oyuncularını kiraya vermez. Ancak Koray Günter gibi umudunu kestiği futbolcuları gönderebilir. Eğer Emre'yi Türkiye'ye gönderirlerse ondan umudu kesmiş ve vazgeçmişler demektir."
HER ŞEY SEZON SONU BELLİ OLACAK
Gerek Almanya'dan gerekse Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'dan gelen bilgilere göre, Emre Mor'un durumu şu an tamamen belirsiz. Bunun nedeni ise Borussia Dortmund'un kesin kararını vermemiş olması. Alman kulübü, takımdan kimleri göndereceğine, kimleri kiralık göndereceğine lig bitmeden karar vermeyecek. Dolayısıyla yetenekli futbolcunun kaderi sezon sonundan önce belli olmayacak.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:24
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
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