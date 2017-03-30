Pas çalışıp, çift kale oynadılar
Karabükspor maçının hazırlıklarına devam edildi. Can Bartu Tesisleri'nde sabah gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. Dick Advocaat yönetimindeki antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Mesai bugün de sürecek.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:05
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
Pas çalışıp, çift kale oynadılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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