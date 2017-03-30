Pas çalışıp, çift kale oynadılar

Karabükspor maçının hazırlıklarına devam edildi. Can Bartu Tesisleri'nde sabah gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. Dick Advocaat yönetimindeki antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Mesai bugün de sürecek.