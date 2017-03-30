 Pas çalışıp, çift kale oynadılar – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Pas çalışıp, çift kale oynadılar

    Pas çalışıp, çift kale oynadılar
    Karabükspor maçının hazırlıklarına devam edildi. Can Bartu Tesisleri'nde sabah gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. Dick Advocaat yönetimindeki antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Mesai bugün de sürecek.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:05
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