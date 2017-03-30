 ''Ozan ve Salih’i hemen kiralayın'' – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    ''Ozan ve Salih’i hemen kiralayın''

    ''Ozan ve Salih’i hemen kiralayın''
    gelecek sezon F.Bahçe'nin başında olmayacak fakat Hollandalı hoca her fırsatta fikirlerini yöneticilerle paylaşıyor. Mahmut Uslu ve Ali Yıldırım'la sık sık sohbet eden Advocaat, ve tavsiyede bulunarak "İkisini de Belçika, Hollanda, Almanya gibi geliştirici bir lige kiralık gönderin. Orada yıldız olmanın takım oyuncusu olmaktan geçtiğini anlasınlar. Yoksa ikisini de kaybedeceksiniz" önerisi yaptı.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:56
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