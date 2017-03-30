''Ozan ve Salih’i hemen kiralayın''
Advocaat gelecek sezon F.Bahçe'nin başında olmayacak fakat Hollandalı hoca her fırsatta fikirlerini yöneticilerle paylaşıyor. Mahmut Uslu ve Ali Yıldırım'la sık sık sohbet eden Advocaat, Ozan Tufan ve Salih Uçan tavsiyede bulunarak "İkisini de Belçika, Hollanda, Almanya gibi geliştirici bir lige kiralık gönderin. Orada yıldız olmanın takım oyuncusu olmaktan geçtiğini anlasınlar. Yoksa ikisini de kaybedeceksiniz" önerisi yaptı.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
''Ozan ve Salih’i hemen kiralayın'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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