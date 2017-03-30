 Gözler Moussa’da – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Gözler Moussa’da

    Gözler Moussa’da

    Milli takımdan bugün dönecek olan Sow’un Karabük’te oynayıp oynamayacağı yapılacak kontrolde belli olacak.

    Senegal Milli Takımı'ndan bugün dönecek olan 'un durumu teknik heyetin birinci gündemi... Nijerya ile oynadıkları milli maçta sakatlanan yıldızın, sağlık ekibi tarafından detaylı bir tetkikten geçirilmesi bekleniyor. Sow için 'oynayamaz' raporu çıkarsa, forvet sadece Van Persie'ye kalacak. Moussa'nın oynama&oynamama şansının şu an yüzde 50-50 olduğu gelen haberler arasında.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:57
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