Gözler Moussa’da
Milli takımdan bugün dönecek olan Sow’un Karabük’te oynayıp oynamayacağı yapılacak kontrolde belli olacak.
Senegal Milli Takımı'ndan bugün dönecek olan Moussa Sow'un durumu teknik heyetin birinci gündemi... Nijerya ile oynadıkları milli maçta sakatlanan yıldızın, sağlık ekibi tarafından detaylı bir tetkikten geçirilmesi bekleniyor. Sow için 'oynayamaz' raporu çıkarsa, forvet sadece Van Persie'ye kalacak. Moussa'nın oynama&oynamama şansının şu an yüzde 50-50 olduğu gelen haberler arasında.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
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