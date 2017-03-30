 ''Gevşeyen yanar'' – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    ''Gevşeyen yanar''

    ''Gevşeyen yanar''
    Teknik direktör dünkü idmanda önce saha içinde oyuncularla bir toplantı yaptı. Hollandalı çalıştırıcının, "Sizlerden bundan sonra daha ciddi olmanızı istiyorum. Hâlâ ulaşabileceğimiz önemli hedeflerimiz var. Bu hedeflere varabilmemiz için çok çalışmamız lazım. Sezon sonu görevi bırakacağım diye gevşemeye kalkan olursa yakarım" dediği belirlendi.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:04
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