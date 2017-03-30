''Gevşeyen yanar''
Teknik direktör Dick Advocaat dünkü idmanda önce saha içinde oyuncularla bir toplantı yaptı. Hollandalı çalıştırıcının, "Sizlerden bundan sonra daha ciddi olmanızı istiyorum. Hâlâ ulaşabileceğimiz önemli hedeflerimiz var. Bu hedeflere varabilmemiz için çok çalışmamız lazım. Sezon sonu görevi bırakacağım diye gevşemeye kalkan olursa yakarım" dediği belirlendi.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
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