 Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

    Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

    1 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerindeki antrenmanla sürdürdü.

    Teknik Direktör, Dick Advocaat yönetiminde saat 11.00'da başlayan antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Pas organizasyonları sonrası antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

    Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:57
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